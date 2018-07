Twenty One Pilots вперше в Україні

Twenty One Pilots (фото: facebook.com/twentyonepilots)

30.01.2019

Киев, Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1

30 січня 2019 року популярна американська група Twenty One Pilots вперше виступить в Україні. Тайлер Джозеф і Джош Дан влаштують грандіозне шоу в столичному "Палаці Спорту" в рамках туру на підтримку нового альбому.

Попередня платівка групи - "Blurryface", яка вийшла в 2015 році, була продана в обсязі понад 6,5 млн копій. Одними з головних хітів альбому - сингл "Heathens", який згодом став саундтреком до гучного фільму "Загін самогубців", і пісня "Stressed Out". Ця композиція принесла групі в 2017 році нагороду Греммі в номінації "Кращий поп-дует" (цікаво, що відео на цей хіт вже наближається до 1,4 млрд переглядів на YouTube).

Кліп на пісню "Stressed Out"

Кліп на пісню "Heathens"

11 липня група випустила відразу дві нові пісні "Jumpsuit" і "Nico and the Niners", а також оголосила про свій п'ятий студійний альбом "Trench". В той же день і стали відомі дати THE BANDITO TOUR, який стартує 16 жовтня в американському Нашвіллі. Всього ж Twenty One Pilots планують виступити на близько 60 концертах.

Квитки на перший концерт Twenty One Pilots в Україні можна купити за посиланням.