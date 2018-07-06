21 липня

Киев, Caribbean Club

21 липня о 20:00 D’Arts Dance Project запрошує всіх в Caribbean Club провести разом з ними вечір пам'яті Миколи Бойченка - їхнього засновника, творчого натхненника, режисера.

В цей вечір під назвою "Цвях" (саме з такою назвою восени мала б відбутися прем'єра авторської вистави Миколи Бойченка - ред.) ви побачите кращі роботи, створені одним з найбільш талановитих хореографів і режисерів країни - Миколою Бойченко. Засновник балету D’Arts Dance Project раптово помер на 32 році життя.

Фото: балет D’Arts Dance Project і Микола Бойченко

У програмі "Цвях", крім улюблених танцювальних номерів, артисти балету D’Arts Dance Project виконають нові постановки, які хореограф сам планував представити глядачам цього літа. Також вперше зі сцени прозвучать композиції, які були написані Миколою.

21 липня, 20:00, Caribbean club (за адресою вул. Семена Петлюри, 4).