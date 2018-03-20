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ГАЙДАМАКИ. "Думи про Рок" (нова програма)

ГАЙДАМАКИ. "Думи про Рок" (нова програма)
ГАЙДАМАКИ. "Думи про Рок" (нова програма)

23 березня

Национальный заповедник "София Киевская"

23 березня український рок-гурт "Гайдамаки" презентує нову акустичну програму "Думи про Рок".

Присутніх очікує занурення у сучасну культуру оновленої козацької традиції: козак – це сучасний українець-воїн, мудрий та відважний, впевнений в собі та успішний.

Всі присутні опиняться під дахом гайдамацького куреня. Роздуми гайдамаків про життя, віру та любов, вилиті у пісні - це сучасна музична візія легендарної козацької доби. Акустичне звучання додає містики, викликає незабутні емоції, примушує повірити в магію з найчистішим українським началом.

ГАЙДАМАКИ. Думи про Рок

Окрім традиційних для акустичної рок-музики інструментів, таких як: гітара, ударні, акустична бас-гітара та характерних для гурту труби та тромбону, слухач відкриє для себе магію перкусії (акустичних ударних інструментів). А також почує всю гаму світових народних дерев’яних духових: панфлейта, сопілка, ріжок, телинка, окарина, флояра, кавал, звучання цимбалів та дримби.

Крім того, музиканти зачарують слухачів справжньою українською бандурою, історія звучання якої сягає ще давньоруських часів, а мелодійні переливи є актуальними і до нині.

Поціновувачі гайдамацької музики почують улюблені старі пісні у новій обробці, традиційні козацькі думи у версії "Гайдамаків" та нові пісні, які на презентації звучатимуть вперше. Візуалізація відбуватиметься за допомогою сучасної відеопрезентації козацьких ікон, малюнків та манускриптів Тараса Григоровича Шевченка.

  • Дата: 23 березня 2018
  • Час: 19:00
  • Місце проведення: Національний заповідник "Софія Київська"
  • Адреса: вул. Володимирівська, 24
  • Вартість квитків - 400 грн (можна придбати у касах на вході до заповідника)
Теги: Гайдамаки
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