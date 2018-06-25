Національна опера України завершує ювілейний, 150-й сезон

04 - 08 липня

Киев, Национальная опера Украины

4 липня – одноактна опера "Моцарт і Сальєрі" (М. Римський-Корсаков) та одноактний балет "Кармен-сюїта" (Ж.Бізе – Р. Щедрін)

"Моцарт і Сальєрі" (М. Римський-Корсаков)

Прем’єра опери "Моцарт і Сальєрі" на столичній сцені з величезним успіхом відбулась у лютому 2017 та отримала багато схвальних відгуків від критиків та публіки. Камерна по суті опера, де діють, а точніше навіть розмірковують лише два герої, вона, тим не менш, призначена самим автором для великої сцени. Хоча сам Римський-Корсаков висловлював побоювання з цього приводу і хотів вберегти своє дітище від великих залів та зберегти його камерний формат. Цю непросту задачу – збереження камерності, навіть інтимності дійства та, разом з тим, видовищність вистави вдалося вирішити режисеру-постановнику Анатолію Солов'яненко разом з головним художником театру Марією Левитською. Створено сценографічне рішення вистави дало можливість поринути у внутрішній світ двох визнаних "синів гармонії", якими безперечно були і Моцарт, і Сальєрі.

Головні партії виконують: Дмитро Іванченко (Моцарт), Тарас Штонда (Сальєрі).

Режисер-постановник: Анатолій Солов’яненко. Диригент-постановник: Алла Кульбаба.

Художник-постановник: Марія Левитська. Хормейстер-постановник: Богдан Пліш.

"Кармен-сюїта" (Ж.Бізе – Р. Щедрін)

Одна з найцікавіших інтерпретацій оперної музики Жоржа Бізе належить композитору Родіону Щедріну та балетмейстеру Альберто Алонсо. Одноактний балет "Кармен-сюїта" був створений для легендарної Майї Плісецької. Прем’єра відбулася у 1967 році. Як зазначив Альберто Алонсо, то була мрія не просто перекласти на танець геніальну оперу Жоржа Бізе та новелу Проспера Меріме, а й створити оригінальну хореографічну партитуру на палку й темпераментну музику. Київська прем'єра "Кармен-сюїти" відбулася 25 травня 1973 року. Постановники, взявши за основу хореографію Альберто Алонсо, змінили дещо трактування партій у залежності від індивідуальностей виконавців. Олександр Плісецький добре знав московську виставу, Азарій Плісецький, який тривалий час працював на Кубі, пам'ятав постановку Альберто Алонсо. Порівнюючи два варіанти, балетмейстери вибрали все краще, що вони мали, і об'єднали у київській виставі, яка не дублювала московську, а була своєрідним прочитанням балету Ж.Бізе-Р.Щедріна.

Постановний склад: диригент-постановник - Аллін Власенко; балетмейстери-постановники - Азарій Плісецький, Олександр Плісецький; художник - Борис Мессерер.

6 липня - опера "Флорія Тоска" Дж. Пуччіні

З того часу, як публіка вперше познайомилася з "Тоскою", прем'єра якої відбулася 14 січня 1900 року в Римській опері, а згодом - в міланському "Ла Скала", її незмінно супроводжує успіх. Потрапивши в репертуар того чи іншого театру, опера не сходить з підмостків тривалий час, а в останні роки все частіше світові сцени пропонують глядачеві сучасні версії цього шедевра.

Фото: Людмила Монастирська та Олександр Мельничук (Флорія Тоска)

Неабиякий акторський талант – найважливіша особливість образу Тоски. У свій час цю роль французький драматург Віктор’єн Сарду написав спеціально для геніальної Сари Бернар. Джакомо Пуччіні, побачивши акторку на сцені, затвердився у своєму бажанні створити оперу на цей твір.

В кількох закордонних постановках "Тоски" останніх років, наприклад, у х'юстонській Гранд-опера, Метрополітен опера, Опері Бастилії виконати партію головної героїні – красуні Флорії Тоски незмінно запрошують імениту українську співачку Людмилу Монастирську. Цікаво, що європейський дебют примадонни також ознаменувався партією Тоски в Німецькій опері в Берліні в 2010 році.

Нинішню постановку опери "Флорія Тоска" Дж. Пуччіні, прем’єра якої відбулася 31 березня 2017 року та стала однією з головних подій минулого сезону, здійснили режисер Анатолій Солов’яненко, диригент Микола Дядюра, художник Марія Левитська, хормейстер Богдан Пліш.

Головні партії виконують: Людмила Монастирська (Флорія Тоска), Андрій Романенко (Маріо Каварадоссі), Олександр Мельничук (Барон Скарпіа), Сергій Ковнір (Чезаре Анджелотті), Дмитро Агеєв (Ризничий), Анжеліна Швачка (Пастушок).

7-8 липня - Гала-концерт з нагоди закриття 150-го театрального сезону

За традицією кожний театральний сезон у Національній опері України завершується грандіозним Гала-концертом, в якому представлено найкращі фрагменти з постановок сезону.

У програмі концерту прозвучать кращі арії, дуети з відомих опер, а також будуть виконані фрагменти з балетних вистав: С. Гулак-Артемовський (увертюра до опери "Запорожець за Дунаєм"; дует Одарки і Карася з опери "Запорожець за Дунаєм"); П. Чайковський (Па де де з балету "Спляча красуня"; Па де де та рожевий вальс з балету "Лускунчик); Ж. Бізе(дует Надіра та Зурги з опери "Шукачі перлів"); Г. Шарпантьє (арія Луїзи з однойменної опери); Ж. Массне (романс Вертера з однойменної опери); Ш. Гуно (куплети Мефістофеля з опери "Фауст"); Дж. Верді (болеро Єлени з опери "Сіцилійська вечірня"; хор з опери "Набукко"; пісенька Герцога з опери "Ріголетто"); Дж. Пуччіні (“Te Deum” з опери "Тоска"; вальс Мюзетти з опери "Богема"; монолог Чіо-чіо-сан з однойменної опери та Дует Чіо-чіо-сан та Пінкертона ); А. Адан (Па де труа з балету "Корсар"); Л. Мінкус (Па де де з балету "Дон Кіхот"); Р. Леонкавалло (речитатив та аріозо Каніо з опери "Паяци"); К. Сен-Санс (арія Даліли з однойменної опери; "Помираючий лебідь"); Ж. Оффенбах (арія Дапертутто з опери "Казки Гоффмана"); Ж. Бізе-Р.Щедрін (адажіо з балету "Кармен-сюїта"); Дж. Меєрбер (арія Марселя з опери "Гугеноти"; арія Дінори з однойменної опери). Завершиться Гала-концерт молитвою з опери "Запорожець за Дунаєм" (С. Гулак-Артемовський) у виконанні Валентина Дитюка та хору театру.

У програмі беруть участь: Наталя Николаїшин, Володимир Тишков, Анастасія Шевченко, Сергій Кривоконь, Дмитро Іванченко, Ігор Євдокименко, Тетяна Ганіна, Дмитро Кузьмін, Сергій Ковнір, Юлія Москаленко, Геннадій Петровський, Ольга Нагорна, Олександр Мельничук, Ольга Фомічова, Катерина Алаєва, Андрій Гура, Олександр Скулкін, Андрій Романенко, Оксана Крамарєва, Тетяна Льозова, Микита Сухоруков, Єлизавета Гогідзе, Владислава Коваленко, Лілія Грєвцова, Валентин Дитюк, Анжеліна Швачка, Тарас Штонда, Катерина Козаченко, Ян Ваня, Сергій Магера, Сусанна Чахоян, а також хор та симфонічний оркестр Національної опери України.

Постановний склад: головний режисер – Анатолій Солов’яненко; головний художник – Марія Левитська; художній керівник балету – Аніко Рехвіашвілі; головний хормейстер – Богдан Пліш; диригенти – Алла Кульбаба, Олексій Баклан, Аллін Власенко, Віктор Олійник, Герман Макаренко.