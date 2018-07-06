В Україну їде легендарний Legion Run

28 липня

Киев, комплекс "X-Park"

28 липня у Києві на території комплексу "X-Park" відбудеться другий Legion Run - популярна спортивна розвага, якою захоплюється увесь світ.

Legion Run встиг стати культовим в багатьох странах всього за 4 роки існування. Після першого забігу на Кипрі, в якому взяло участь 5 тисяч людей, Legion Run підкорив Рим, Париж та інші міста Старго Світу.

Однією з перемог Legion Run можна вважати проведення забігу у Саудовській Аравії яка живе строго за Кораном. Сурові закони цієї країни не завадили організаторам вибороти право на участь у Legion Run жінкам.

Особливо сподобався Legion Run Східній Європі. У 2018-у Legion Run відбудеться у Латвії, Румунії, Болгарії та Україні.

В чому суть: траса довжиною в п'ять кілометрів, яка до наповнена різноманітними перешкодами. Рови, канави, бруд, вогонь, колючий дріт, сітки, перекладини. Завдання - командою пройти цю смугу перепонів на швидкість.

Legion Run - не естафета, де кожен сам за себе. Для проходження дистанції важлива кожна людина в команді. Перемога можлива тільки при взаємовигоді. Чули про копоративний тимбілдиінг? У Legion Run відбувається приблизно те ж саме, тільки перевіряється вміння знаходити порозуміння між собою, також виробляти безмежне терпіння в особливо складних ситуаціях.

Найголовніше - для Legion Run не потрібно бути майстром спорту міжнародного класу, піднімати штангу в 200 кілограм або бігати, як Усейн Болт. Взяти участь можуть усі охочі, незалежно від рівня фізичної підготовки. Необхідні настрій, бажання і вміння бути командним гравцем.

Хочеться прохолоди літнього дня? Одна із перешкод забігу і прохолодна і запальна водночас. Челендж перестрибнути траншею з брудною водою та схопиться за рухому сітку, здійматися по ній і насолоджуватися холодним душом водночас :) Опубліковано Legion Run Четвер, 5 липня 2018 р.

Відео: як проходить Legion Run

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