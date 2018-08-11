Слава Рейву! Компанію VITALIC складе Олівер Хантеманн

Фото: Олівер Хантеманн

19.10.2018

Киев, Secret place

19 жовтня у Києві відбудеться одині з головних івентів осені для всіх поціновувачів якісної електронної музики. Цієї ночі згадаймо, як починалася танцювальна культура і хто стояв біля витоків масштабного рейв-руху. Все буде так, як ніби у світі тільки-тільки впала берлінська Стіна, в Європі відбулися перші Love Parade, а рейви — заборонене і одночасно — наймодніше дозвілля головних тусовщиків. За пультом — найкращі. У залі — найвідчайдушніші.

20 років рейву в однієї ночі — ось, що тебе чекає. Все буде як раніше. Скажімо "Слава Рейву!" всім танцполом!

Перший артист вечора — виходець з нульових, довгоочікуваний гість з Франції VITALIC. Ти можеш знати його під оригінальним ім'ям або псевдонімами: Dima, Hustler Pornstar, The Silures, Vital Ferox. Важливо, що його аудіо-візуальне шоу не раз ставало одним з ключових та найбільш обговорюваних подій європейських денс-фестивалів, а тепер він вперше приїде в Україну.

Компанію VITALIC складе музикант, продюсер і засновник лейблу Ideal Senso — Олівер Хантеманн.

Його лонгплей Propaganda прийнято називати однією з кращих платівок минулого року в жанрі техно. Треки Олівер писав не відриваючись від щотижневих сетів. В результаті чого альбом звучить — як ті самі ночі в околицях вулиці Репербан, його рідного Гамбурга.

Сьогодні Хантеманн важливий гість в клубах Берліна і Лондона. При цьому він зізнається, що відіграти сет довжиною в ніч для ді-джея в наш час – куди важливіше, ніж потрапити в чарти Beatport або отримати схвалення музичних медіа. І, звичайно ж, сам з цим завданням справляється на відмінно. Ночі за Хантеманном — це завжди напружена драматургія, і кожен раз новий сценарій. Все в них прописано з військовою чіткістю, про яку той знає небагато, або все.

За стратегію і тактику на поле електронної музики Олівер взявся в 80-х, перед цим провівши шість років у військовій авіації. Тоді під його керівництвом були створені кращі техно-тусовки в рідному місті, а разом з Геретом Фреричем він прописав покрокову інструкцію до національного успіху їх спільного проекту Humate. План спрацював. І в 93-му у них вийшов трек Love Stimulation, який з надзвуковою швидкістю облетів планету Земля.

Незабаром світ почув і експерименти Олівера під іменами H-man і Huntemann, Kaycee, Taiko. Граючи музику під псевдонімами або просто будучи самим собою, Хантеманн прописав собі одну з найбільш помітних історій в музичному світі Німеччині, а потім розповів її всьому світу. У його життєвому росписі знайшовся час і для створінь леблов Confused, Spezial Music, Toscana і Ideal Senso, і реміксів на Depeche Mode з Underworld, і сетів в Berghain і Fabric.

І Слава Рейву, є в нього час для Києва в цьому році.

Oliver Huntemann, Vitalic та інші.

Київ. 19 жовтня, 2018.

"Слава рейву!"

Квитки: за посиланням.