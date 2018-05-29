Персональна виставка легендарного Івана МАРЧУКА

29 травня - 27 червня

Арт-ЦУМ, Киев, Крещатик, 38, 7 этаж

29 травня о 19.00 у столичному ЦУМі (Київ, Хрещатик, 38, 7 поверх) відкриється персональна виставка творів мистецтва одного з найвідоміших українських сучасних авторів, який увійшов до британського рейтингу "Сто геніїв сучасності", Івана Марчука.

Проект, що має назву "Коріння" ("The Roots"), об'єднав близька сорока полотен п'яти (з 12) авторських циклів широкого творчого діапазону – від філософськи проникливого "Голосу моєї душі" і гіперреалістичних пейзажів до витончених картин серії "Втомлена мелодія" (серію картин створено у 70-х роках та буде експоновано вперше) та сюрреалістичного космізму "Погляду у безмежність". Також митець пропонує глядачеві новий монументальний цикл своїх робіт "Кольорові прелюдії" (10 полотен), який експонується вперше.

Виставка триватиме до 27 червня, вхід для усіх бажаючих – вільний!

Значну частину експонованої колекції становлять роботи, які останні декілька років подорожували світом – вони демонструвалися у провідних музеях і галереях Литви, Німеччини, Польщі, Бельгії, Чехії, Словаччини, Люксембургу, Угорщини, Таїланду, Тунісу, Йорданії, Туреччини.

"Я полюбляю імпровізації, але картини доробляю до мікрона. Як музикант: він написав мелодію, а згодом її слід аранжувати, шліфувати. І нарешті всі приходять і вигукують: ох, яка картина, вже готова. Ні, кажу, тут потрібно ще намалювати зо дві тисячі деталей. Я шукаю довершеність, і якщо не вдається її досягти, мене охоплює дискомфорт. Я пишу з величезною швидкістю: десятки мазків за секунду. Я працюю в надзвичайному екстазі. Лише в такому стані мені вдається довести роботу до того, аби на ній був мовби мій фірмовий знак, аби й без підпису було видно: це картина Марчука, і більше нічия", – розповідає про свою творчість Іван Марчук.

"Для Sky Art Foundation – велика честь працювати з автором такого рівня як Іван Марчук. Проект "Коріння" – це квінтесенція творчості митця, який не просто дасть можливість глядачеві ознайомитися з різноплановими роботами автора, а й пояснить глибинну суть та важливість існування творчості таких митців у рамках світового художньо-філософського розвитку", – зазначає Юлія Островська, директор Sky Art Foundation.

Про художника:

Іван Марчук – народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесний громадянин міст Києва та Тернополя, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва. Його ім’я – у числі сотні геніїв сучасності (за версією британської газети The Daily Telegraph), які створюють багатовимірний образ світу і, випереджаючи час, визначають напрямки і перспективи розвитку постіндустріальної цивілізації.

Народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка Лановецького району Тернопільської області у родині відомого ткача. У 1951-1956 навчався у Львівському училищі декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша. У 1959-1965 – у Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва.

У 1965 році митець переїхав до Києва, де віднайшов власний шлях у мистецькому просторі, котрий дозволив стверджувати: "Я – єсмь!".

У 1979 році пройшла перша офіційна персональна виставка у Москві. 1989-2001 – період еміграції (Австралія, Канада, США). 1997 – присвоєно Національну премію України імені Тараса Шевченка. 2006 – Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав "Золотої гільдії" та обрала почесним членом наукової ради.

2013 – 2018 – великий виставковий тур у Європі, Азії, Африці.

2016 – виставка "Генотип вольності" відбулася у Європарламенті.

Іван Марчук ділить свою творчість на дванадцять творчих циклів: "Голос моєї Душі", "Пейзаж", "Портрет", "Цвітіння", "Шевченкіана", "Кольорові прелюдії", "Нові експресії", "Натюрморт", "Біла Планета І", "Біла Планета ІІ", "Виходять мрії з берегів", "Погляд у Безмежність". Доробок митця – близько 5000 творів, понад 150 монографічних та 50 колективних виставок.