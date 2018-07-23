"Тонкі матерії" Василини Буряник

Текстильна робота Василини Буряник (фрагмент, фото: facebook.com/skyartfoundation)

20.07.2018 - 20.08.2018

Киев, Арт-ЦУМ (Крещатик, 38, 7 этаж)

У столичному просторі арт-ЦУМ (Хрещатик, 38, 7 поверх) відкрилася виставка за індивідуальним проектом львів'янки Василини Буряник "Тонкі матерії", де автор відкриває глядачеві світ міфічних істот, незвичайних тварин і фантазійних рослин.

Виставка "Тонкі матерії" вперше проходить у Києві. Триватиме вона з 20 липня по 20 серпня. Вхід для всіх бажаючих вільний!

Міфічні істоти художниці Василини Буряник (фото: facebook.com/skyartfoundation)

"Присутність міфічних істот в образотворчому мистецтві є індикатором духовності, спорідненості в непростих взаєминах людини і дикої природи. Зникнення таких персонажів зі світу мистецтва може означати трансформацію відносин між сучасною людиною і природою, а також може свідчити про новий формат співіснування – у прагматичному, споживчому або навіть руйнівному", – розповідає художниця Василина Буряник.

Текстильні роботи Василини Буряник (фото: facebook.com/skyartfoundation)

"Тонкі матерії" – перший проект, який художниця покаже в столиці. Представлені твори мистецтва – рефлексія багаторічних творчих пошуків автора. Панно виконані з синтетичних і натуральних тканин методами пришивання, а також запису і спеціального друку на тканині.

Експозиція концептуальних робіт на текстилі, створення кожної з яких займає кілька місяців, стане унікальним явищем в українському виставковому арт-просторі.

Робота Василини Буряник (фото: facebook.com/skyartfoundation)

"Ми раді тому, що українське сучасне мистецтво набуває різних форм. Роботи Василини, створені з допомогою складних технік і матеріалів, – яскравий тому приклад. Зазвичай текстиль в мистецтві асоціюється з гобеленами і традиційною вишивкою, художниця створює "класичне" концептуальне мистецтво. Полотна автора – метаморфічні і фантастичні образи – ефемерні і невловимі", – коментує директор Sky Art Foundation Юлія Островська.

Про художницю:

Василина Буряник народилася в 1985 році на Закарпатті. У 2010 закінчила Львівську національну академію мистецтв, відділ художнього текстилю.

Автор брала участь у численних національних і міжнародних виставках, пленерах і резиденціях. На її рахунку п'ять індивідуальних проектів та понад 20-ти групових. Учасник стипендіальної програми Міністра культури і спадщини Республіки Польща "Gaude Polonia" у 2013 році.