Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Виставка "Живописний заповідник" (роботи Сільваші, Животкова, Гейко, Криволапа, Кривенко)

Анатолій Криволап, Без назви, 1990-ті
Анатолій Криволап, Без назви, 1990-ті

21 березня - 14 квітня

"Золотое сечение", Киев, ул. Л.Первомайского, 4

21 березня 2018 року в залі аукціонного дому "Золотое Сечение" (Київ, вул. Л. Первомайського, 4) відкриється виставка культового для українського сучасного мистецтва - художнього об'єднання "Живописний заповідник".

Його основні учасники - Тіберій Сільваші, Олександр Животков, Марко Гейко, Анатолій Криволап і Микола Кривенко.

Вхід на виставку - вільний!

Тіберій Сільваші, Олександр Животков, Марко Гейко, Анатолій Криволап і Микола Кривенко

В експозицію "Живописний заповідник. Золотий період" входять близько 30 творів усіх основних учасників, створених з 1990 по 1999 рр..

Це перша виставка об'єднання, де представлений зріз знакових робіт 1990-х років, після виставки Landschaft "Живописного заповідника", яка проходила у Національному художньому музеї України в 2002 році.

Тіберій Сільваші

Тіберій Сільваші, "Навколо Опівночі VII", 1994

"Унікальність експозиції у тому, що, по-перше, через багато років нам вдалося зібрати разом роботи п'яти геніїв українського сучасного мистецтва в період світанку "Живописного заповідника". По-друге, представити твори, які ніколи не виставлялися і довгий час перебували виключно в приватних колекціях", - говорить куратор виставки і експерт з сучасного мистецтва аукціонного дому "Золотое Сечение" Станіслав Скорик.

Олександр Животков

Олександр Животков, "Пейзаж до роботи №6", 1998

"Живописний заповідник" сформувався в 1991 році, однак базові ідеї об'єднання з'явилися на седнівських пленерах ще в кінці 1980-х. Основною програмою був "Неоформализм", де картина подається авторами не як вікно у світ, а як площина, вкрита шаром фарби. Головним завданням художників було дослідження кольору, фактури і форми в просторі.

Ідейний натхненник об'єднання – Тіберій Сільваші – виступив куратором виставки і брав участь у формуванні представленої експозиції.

Марко Гейко

Марко Гейко, "Натюрморт в Ч. Б. контрасті", 1992-1994

Микола Кривенко

Микола Кривенко, "Тест весни", 1991

"Цією виставкою ми хочемо нагадати про найпотужніше українське об'єднання художників, роботи яких на сьогодні є родзинками багатьох відомих українських та зарубіжних колекцій. Це, без сумніву, визначна культурна подія для українського сучасного мистецтва", - підкреслює співвласник аукціонного дому "Золотое Сечение" Михайло Василенко.

  • Експозиція триватиме до 14 квітня з 12.00 до 19.00.
  • Неділя – вихідний
  • Вхід – вільний
Теги: виставка
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top