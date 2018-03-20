Виставка "Живописний заповідник" (роботи Сільваші, Животкова, Гейко, Криволапа, Кривенко)

21 березня - 14 квітня

"Золотое сечение", Киев, ул. Л.Первомайского, 4

21 березня 2018 року в залі аукціонного дому "Золотое Сечение" (Київ, вул. Л. Первомайського, 4) відкриється виставка культового для українського сучасного мистецтва - художнього об'єднання "Живописний заповідник".

Його основні учасники - Тіберій Сільваші, Олександр Животков, Марко Гейко, Анатолій Криволап і Микола Кривенко.

Вхід на виставку - вільний!

В експозицію "Живописний заповідник. Золотий період" входять близько 30 творів усіх основних учасників, створених з 1990 по 1999 рр..

Це перша виставка об'єднання, де представлений зріз знакових робіт 1990-х років, після виставки Landschaft "Живописного заповідника", яка проходила у Національному художньому музеї України в 2002 році.

Тіберій Сільваші, "Навколо Опівночі VII", 1994

"Унікальність експозиції у тому, що, по-перше, через багато років нам вдалося зібрати разом роботи п'яти геніїв українського сучасного мистецтва в період світанку "Живописного заповідника". По-друге, представити твори, які ніколи не виставлялися і довгий час перебували виключно в приватних колекціях", - говорить куратор виставки і експерт з сучасного мистецтва аукціонного дому "Золотое Сечение" Станіслав Скорик.

Олександр Животков, "Пейзаж до роботи №6", 1998

"Живописний заповідник" сформувався в 1991 році, однак базові ідеї об'єднання з'явилися на седнівських пленерах ще в кінці 1980-х. Основною програмою був "Неоформализм", де картина подається авторами не як вікно у світ, а як площина, вкрита шаром фарби. Головним завданням художників було дослідження кольору, фактури і форми в просторі.

Ідейний натхненник об'єднання – Тіберій Сільваші – виступив куратором виставки і брав участь у формуванні представленої експозиції.

Марко Гейко, "Натюрморт в Ч. Б. контрасті", 1992-1994

Микола Кривенко, "Тест весни", 1991

"Цією виставкою ми хочемо нагадати про найпотужніше українське об'єднання художників, роботи яких на сьогодні є родзинками багатьох відомих українських та зарубіжних колекцій. Це, без сумніву, визначна культурна подія для українського сучасного мистецтва", - підкреслює співвласник аукціонного дому "Золотое Сечение" Михайло Василенко.