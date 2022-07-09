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Автоексперт розповів, які хитрощі не заощадять паливо, проте зашкодять: не робіть цього

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Субота 09 липня 2022 08:55
Автоексперт розповів, які хитрощі не заощадять паливо, проте зашкодять: не робіть цього Фото: автоексперт висловився про способи економити бензин і розвінчав міфи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У зв'язку з подорожчанням бензину в мережі стали ширитися різні лайфхаки для автомобілістів, як можна економити паливо. Деякі способи, пропоновані водіям, дійсно практичні, але часом зустрічаються і поради, до яких дослухатися не варто.

Які прийоми доречно спробувати, а яких слід уникати, пояснив британський автоексперт Джеймс Баркер, передає The Sun.

Міф про напівпорожній бак

Поширена теорія про те, що краще їздити з наполовину повним баком, активно "гуляє" інтернетом. Її суть - нібито менша кількість палива означає, що автомобіль перевозить менше зайвої ваги.

Але фахівець зазначає, що подібна порада може влетіти водіям в копієчку.

"Чим більше бензину у вас у баку, тим менше повітря заповнює його порожній простір. Коли паливо зустрічається з повітрям, воно випаровується швидше", - говорить Баркер.

Також він пояснює, що бензинові баки "мають внутрішній дах, що обмежує випаровування, а водіння з меншою кількістю кисню в баку усуває це ще більше".

Експерт, навпаки, рекомендує заправлятися, коли бак наполовину повний, а не чекати, як загориться лампочка бензину.

Рослинна олія

Ще в мережах зустрічається твердження, що заправка дизельного двигуна рослинною олією - нібито дешевша альтернатива дизельному паливу.

Але Джеймс закликає остерігатися цих "хитрощів". Так, хоча теоретично вони можуть спрацювати в дизельному двигуні, але також можуть завдати досить дорогого збитку автівці.

"Рослинну олію не можна заливати прямо в машину, оскільки вона не буде ефективно згоряти через свою консистенцію. Це також нежиттєздатне паливо, оскільки воно, швидше за все, буде накопичуватися в двигуні та згорить автомобіль", - говорить він.

Накачані шини

У пабліках і автофорумах нерідко застерігають від водіння з недостатньо накачаними покришками, і Джеймс погоджується з порадою. Так, їзда з низьким тиском в шинах фактично збільшує витрату палива.

"Дослідження показують, що при ненакачаних шинах автомобіль витрачає на 10% більше палива", - розповів експерт.

Річ у тому, що слабо накачані покришки збільшують опір, відповідно зростає і витрата палива. Разом з тим машина з добре накачаними шинами легше їде по дорожньому покриттю.

До слова, раніше ми розповідали, чому водіям їздити з напівпорожнім баком небезпечно,

А також писали, яким бензином не можна заправляти авто, щоб не угробити транспорт.

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