Автомобілі ЗАЗ, про які мало хто знає

Автомобіль ЗАЗ на виставці

Запорізький автомобілебудівний завод - це підприємство з багатою історією, яке сьогодні переживає не кращі часи. На заводі раніше здійснювався повний цикл виробництва - від металевих штамповок до двигунів, збірки і тестування.

Avto.pro нагадує, що з кінця 2018 року завод став банкрутом. На момент 2019 роки він випускає окремі автомобільні комплектуючі, обмежене число автобусів і, що дивно, корейські трактори LS. Однак про деякі цікаві ідеї, які народились у стінах заводу, не знає більшість автолюбителів. Пропонуємо вам ознайомитися з унікальними автомобілями ЗАЗ, частина з яких побачила світ і користувалася попитом.

Елегантність і концептуальність

Ще в 1960-х роках українські дизайнери могли приємно здивувати своїх західних колег. Проблема була хіба що в тому, що поки Ford, Cadillac і Buick представляли свої автомобілі публіці, на заводах ЗАЗ накопичувалися лише малюнки і макети майбутнього транспорту. Багато ретро-малюнків було опубліковано нещодавно. Найцікавіше зберігається в архівах Леоніда Левіта. Дизайнер ЗАЗ із задоволенням ділиться історичними фотографіями.

Автомобіль ЗАЗ

На жаль, концептуальні автомобілі, серед яких є навіть елегантні кабріолети, у чомусь схожі на старі Chevrolet Impala і Cadillac Eldorado, не так и залишились концептами. На тлі інших радянських автомобілів вони могли відрізнитися усім: стрімкими обрисами кузова, решітками радіаторів, хвостовими плавниками на елегантних задніх крилах, кабінами типу "акваріум". Втім, деякі рішення дизайнерів можна було бачити в більш простих серійних автомобілях.

Подорож до Великобританії

Прийнято вважати, що завод ЗАЗ був створений ще в 1863 році. Спочатку він випускав січкарні і деталі вітряних млинів, проте вже на початку 20 століття перейшов на виробництво моторів. Ще пізніше на заводі почали збирати комбайни, трактори та іншу сільгосптехніку. Переломними стали 60-ті роки, коли на заводі почалась збірка легкових автомобілів. Незабаром він став одним з найбільших на радянському просторі виробником авто. Про результати роботи підприємства знали і далеко від Запоріжжя.

Автомобіль ЗАЗ

Автосалон British International Motor Show, осінь 1968 року. Ця подія особливо цікава тим, що на автосалон потрапив автомобіль ЗАЗ-966В. Багатьох може здивувати той факт, що автомобілі запорізької збірки поставлялися на експорт, причому багато - в Англію, Бельгію та Німеччину. Спадкоємицею англійського ЗАЗу з фотографії стала модель 968, яка мала безліч варіантів виконання. Одні автомобілі йшли на експорт, а за кермо інших змогли сісти місцеві водії. До речі, ЗАЗ-966В комплектувався різними двигунами, однак більшість моделей на експорт могло мати під капотом щось з:

МеМЗ 30, 40 к.с. Вважається "рідним" мотором; Двигун Renault. Його обсяг становив 956 к.с.

Автомобілі з другим двигуном також поставляли в Бельгію і мали назву "Ялта 1000". "Запорожці", що поставлялися за кордон, мали задньомоторне компонування, бензиновий опалювач салону, незалежну підвіску. Різними могли бути хіба що мотори і деякі аксесуари. Дизайн автомобілів ЗАЗ збирав у собі елементи різних моделей того часу, проте над екстер'єром транспорту для закордону працювали досить серйозно.

Автомобіль для одного

Рушимо трохи вперед. У 90-х роках запорізьке підприємство активно працювало над збіркою автомобілів на замовлення сторонніх фірм. Одна така фірма з міста Дніпро замовила пікап на базі Таврії. Це повинен був бути пляжний кросовер. Взагалі, автомобілі ЗАЗ в ті роки були вкрай затребувані. Ціна, простота в ремонті і вельми сучасний за тодішніми мірками дизайн - все це було до вподоби десяткам тисяч автолюбителів. До того ж, запчастини на ЗАЗ приємно дивували своєю ціною і доступністю. Й ще з приємного: на базі Таврії можна було створити цікаві речі. Що стосується кросовера від запорізького автомобілебудівного, то ось що про нього відомо:

Збільшений до 195 міліметрів кліренс;

Додаткова оптика;

195/65 R14;

Двигун від ВАЗ-2108;

Наявність кенгурятника.

Такий транспорт міг би вийти на ринок і наробити там чимало шуму, проте цього просто не трапилося. Справа в тому, що пляжний кросовер був випущений всього в одному екземплярі і явно не планувався для серії. Про існування такого цікавого автомобіля стало відомо зовсім недавно. Як і в разі концептів і макетів, фотографії рідкісного транспорту з'явилися вже після або незадовго до того, як ЗАЗ почав терпіти найсерйозніші фінансові невдачі за свою історію. Цікавий факт: позашляховий "запорожець" намагалися зробити ще дуже давно, проте жоден такий автомобіль не зміг вийти в серію.