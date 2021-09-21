ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Автомобілістам перед від'їздом з дому потрібно заглянути під капот: чому це так важливо

Новость на русском →
Вівторок 21 вересня 2021 17:23
Автомобілістам перед від'їздом з дому потрібно заглянути під капот: чому це так важливо Водія варто заглянути під капот авто (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З настанням холодів дедалі частішають випадки, коли безпритульні коти гинуть під автомобілями. Тому важливо, перед поїздкою заглянути під капот.

Про це повідомляє Рівненський гідрометцентр.

Так, у пошуках теплого та затишного місця тварини ховаються під капоти автомобілів або на їхніх колесах.

Зокрема, у більшості випадків водії не помічають таких несподіваних "пасажирів", і тварини гинуть.

Тому важливо, аби власники авто перед тим, як завести двигун, оглянули машину.

Автомобілістам перед від'їздом з дому потрібно заглянути під капот: чому це так важливо

Водіям радять перевіряти авто перед поїздкою (facebook.com/RivnenskuiGidrometcenter)

"Виявити котика нескладно, допомогти йому звільнитися з-під капота недовго, але так ви врятуєте життя. Не полінуйтеся перед виїздом оглянути автомобіль і запобігти нещасному випадку", – йдеться у повідомленні.

Чому коти лізуть під машину

Простір під капотом не ізольований від навколишнього середовища. В глибині є доволі великий отвір, який необхідний для вентиляції, тому повністю його закривати не можна. Коли авто тільки припаркувалось, двигун залишається дуже теплим і ідеальним місцем, на думку тварини, щоб поспати та погрітись.

Де тварини ховаються

Найулюбленіші місця котів:

  • під авто;
  • під капотом;
  • під арками коліс;
  • у вихлопній трубі.

Раніше ми повідомляли, що українець перетворив раритетне радянське авто на стильний електрокар.

Також ми писали, що український автолюбитель створив "монстра постапокаліпсису" та показали, як він виглядає.

Читайте РБК-Україна в Google News
авто
LITE
Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк
Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк