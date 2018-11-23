Автомобільні лайфхаки водіям на зиму: що потрібно знати

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Підготовка автомобіля до зими не обмежується лише зміною літніх шин - бажано врахувати ще кілька важливих нюансів

З настанням холодів і снігопадів, коли зима вже дійсно близько, автомобілісти почали різко "перевзувати" свої машини, і на багатьох шиномонтажах розтягнулися черги, а самі майстри не забули скористатися ажіотажним попитом. Однак підготовка ТЗ до сніжної пори не обмежується лише зміною літніх шин - потрібно передбачити ще кілька важливих нюансів, передають "Факти".

Для того, щоб ваш автомобіль після ночі на вулиці не "страждав" від інія на стеклах зсередини, бажано перед паркуванням за кілька хвилин до зупинки автомобіля вимкнути піч, а вже після зупинки не більше ніж на 10 хвилин відкрити вікна або двері. Таким чином салон охолоне, і вранці не буде запітнілих вікон. Також краще переконатися, що в салоні не зібралася волога (наприклад, на килимках). Вранці, прогріваючи машину, бажано включити обдування стекол, а також обігрів заднього і лобового скла.

Водії зі стажем не рекомендують на ніч піднімати "двірники", щоб не послабити пружину і навіть пошкодити весь важіль. Для того, аби вони не примерзали до скла, досвідчені автомобілісти радять знімати "двірники" на ніч і зберігати в багажнику. Ще варіант - вирізати з пробки прокладки та підкладати під ними так, щоб не торкалися скла.

У випадку, якщо "двірники" все ж примерзли, за допомогою скребка під час прогріву авта можна приступити до прибиранні льоду зі скла, і до того часу, коли черга дійде до "двірників", ті вже встигнуть відтанути.

Кращим варіантом є "розмерзайка" - розморожувач скла - якою можна побризкати на замерзлі стекла і щітки, і вже за 2-3 хвилини їх можна очищати від кашки, що утворилася.

Фахівці не радять включати "двірники" коли скло сухе - бо їх гумова частина швидко зношується. Краще перед цим побризкати скло омиваючою рідиною.

Якщо рідина в бачку склоочищувача замерзла, існує нехитрий спосіб - просто залити в бачок ізопропіловий спирт (альтернатовою може послужити й горілка, проте тоді процес танення вимагатиме більше часу). Ну а у випадку, коли бачок заповнений льодом під пробку, потрібно акуратно свердлити дірку в льоді й поступово заливати туди спирт.

Для того, щоб розморозити вранці замок на дверцятах автомобіля, краще всього мати під рукою балончик із розморозжуюче-мастильною рідиною (WD-40). Трапляється також, що замок вже працює, а двері примерзли і не піддабться - тоді важливо не смикати їх щосили (можна відірвати ущільнювачі або саму ручку), а навпаки, слід натиснути на двері й таким чином зламати лід, що утворився. До речі, щоб уникнути примерзання дверей рекомендується заздалегідь обробити гумові ущільнювачі силіконовою змазкою або гліцерином.

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Відео: РБК-Україна