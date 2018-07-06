"Багатий фермер чи гламурний тракторист?" Позолочений "Беларус" потішив українців (фото)

У мережі показали незвичайний трактор, сфотографований в Україні

Трактор "Беларус" в золотому забарвленні повеселив користувачів соціальних мереж. Відповідний знімок транспортного засобу був зроблений в одному з міст України.

"Судячи з усього, власник/водій цієї машини любить красу і гламур. Однак не поспішайте шукати цей трактор з метою "відкусити" шматочок золота - трактор просто пофарбований плівкою золотого кольору. До речі, зверніть увагу, машина абсолютно нова", - пише "Автоцентр".

Позолочений "Беларус" (фото: autocentre.ua)

"Де ще, як не в Україні, можна зустріти трактор, обклеєний плівкою під золото?" - написав один з користувачів соцмережі.

"Багатий фермер чи гламурний тракторист?" - поставив риторичне питання інший юзер.

Зазначимо, що такий трактор був представлений на агровиставці в Києві, яка відбулася нещодавно.

Позолочений "Беларус" (фото: twitter.com/Center_by)

Позолочений "Беларус" (фото: twitter.com/Center_by)

Позолочений "Беларус" (фото: twitter.com/Center_by)

"Безкоштовна PR-ідея для тракторного заводу: золотий трактор з агровиставки в Києві викрадають цигани", - пожартував ще один користувач.

Нагадаємо, що в Одеській області на полі біля села Войничеве з'явився нецензурний напис. За чутками, авторство належить керівнику фермерського господарства "Садок" Анатолію Кандаурову з села Глибокояр.