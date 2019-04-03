Що буде з автошколою, де Зайцева отримувала права: подробиці

Фото: колаж РБК-Україна

Винуватиця ДТП у Харкові отримала водійські права після прогулів

Олена Зайцева отримала водійське посвідчення в грудні 2015 року в автошколі в Харкові, яку можуть закрити вже 4 квітня 2019-го. Причиною можливого позбавлення ліцензії послужило виявлення в ній поліцією цілого ряду порушень. Про це 3 квітня заявив глава Національної поліції Харківської області Олег Бех на брифінгу, передає місцевий ресурс NewsRoom Kharkiv.

Нагадаємо, що Зайцеву засудили до 10 років в'язниці за моторошну ДТП в центрі Харкова на вулиці Сумська 18 жовтня 2017 року, жертвами якої стали шість осіб.

В автошколі, де видали права майбутньої винуватиці резонансної аварії, правоохоронці під час перевірки виявили порушення. Після цього діяльність установи призупинили.

Харківські правоохоронці з'ясували, що Зайцева прогулювала заняття в автошколі. Причому не сама вона.

У рамках досудового розслідування за статтею 367 Кримінального кодексу (службова недбалість) поліція з'ясовує, чи порушувало керівництво курсів норми законодавства.

Завтра долю харківської автошколи буде вирішувати в Києві Головний сервісний центр МВС. Як розповів Бех, питання про позбавлення установи державної акредитації обговорюватиме комісія на засіданні.

Фото: УНІАН

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України посилив контроль над видачею водійських прав. Зокрема, було посилено вимоги до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС, яку необхідно провести до початку занять на курсах. Ця норма є похідною закону про дорожній рух, згідно з яким однією з умов отримання водійських прав є проходження повного курсу навчання.

Також ми писали про те, що нові правила отримання водійських прав в Україні в 2019 році передбачають впровадження європейських стандартів видачі автомобільних прав. Відповідний законопроект вже розглядають в МВС і планують затвердити в кінці квітня.

Нагадаємо, що в резонансній справі про ДТП на Сумщині з'явився новий поворот - в Харківський апеляційний суд 1 квітня надійшло кримінальне провадження за звинуваченням Зайцевої та Дронова.