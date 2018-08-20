Колаж РБК-Україна

Ліворуч, прямо під кермом, є один важіль, що перемикається вниз-вгору

Автомобіль - дуже складний пристрій. Не дивно, що про деякі його властивості мільйони автомобілістів і не підозрюють. Незважаючи на те, що змінили вже кілька машин.

Тим не менш, почати користуватися цією штукою ніколи не пізно.

Ліворуч, прямо під кермом, є один важіль, що перемикається вниз-вгору. Ця дивна і таємнича річ називається... "сигнал повороту". З її допомогою ви можете змусити блимати помаранчеві лампочки на кутах кожної фари автомобіля. Так можна позначати повороти і перестроювання на дорозі.

Про цей пристрій в машині не знають 30% водіїв

Про цей пристрій в машині не знають 30% водіїв

Про цей пристрій в машині не знають 30% водіїв

Про цей пристрій в машині не знають 30% водіїв

Іншим водіям це допомагає зорієнтуватися на дорозі і пропустити вас, не провокуючи ДТП.

Про цей пристрій в машині не знають 30% водіїв

За спостереженнями експертів, як мінімум 30% людей не знають про те, що ця штука існує і працює.

Будь ласка, розкажіть про це всім своїм друзям: можливо, в українських містах стане хоч трохи безпечніше.

Відео: РБК-Україна