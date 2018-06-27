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Головне мотор-шоу України повертається в 2019 році

STYLERАвто        27.06.2018 - 16:58
Афіша (прес-служба)
Афіша (прес-служба)

Місце проведення залишається незмінним

Організатор найбільших міжнародних виставок в Україні - Premier Expo (ITE Group) і Міжнародний виставковий центр оголосили, що Київський міжнародний автосалон SIA відбудеться з 30 травня по 2 червня 2019 року.

Більше 20 років автосалон SIA залишався провідною міжнародною подією автомобільного ринку України.

Щорічно до 2014 року захід відвідували десятки тисяч професіоналів і любителів автомобільної промисловості з усіх регіонів України та 20 інших держав. Експозиції автосалону об'єднували відомі світові бренди, які представляли легкові, спеціальні і спортивні автомобілі, мотоцикли, а також запчастини, аксесуари та сервіс для них.

Київський міжнародний автосалон SIA залишався найвідомішою і популярною виставкою в Україні, і в 2019 році настав час її повернення.

Стабілізація та зростання профільного ринку автомобілів підкреслюють актуальність проведення автовиставки, яка, за задумом організаторів, буде ще більш цікава і структурована як для учасників, так і відвідувачів. Новий формат і програма заходу продемонструють кращі досягнення і тренди світового автопрому, а також окреслять шляхи його розвитку на найближчий період.

Різноманітність автомобільних брендів, грандіозна шоу-програма, можливість персональних тест-драйвів, актуальні презентації і спеціальні пропозиції, майстер-класи та подарунки для відвідувачів будуть основою SIA'2019.

"Багато компаній з нетерпінням чекають повернення автосалону SIA, який служив ефективним інструментом для розвитку бізнесу та іміджу на ринку України. Підготовка до нього вже розпочата", - підкреслює Олександр Гаращенко, генеральний директор Premier Expo.

Авторитетні профільні організації країни також підтримують цю ідею і виступають партнерами заходу. Знакова подія пройде за підтримки Асоціації українських автовиробників "Укравтопром" і Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів ВААІД.

Місце проведення Київського міжнародного автосалону SIA залишається незмінним – МВЦ столиці, на Броварському проспекті, 15 (м. Лівобережна).

Вже в травні наступного року Міжнародний виставковий центр стане майданчиком для зустрічей усіх любителів автомобілів!

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Теги: автосалон, Київ
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