На ходу відпало колесо: маршрутник погрожував розправою за зйомку з місця ДТП

Фото: (Віталій Носач/РБК-Україна)

У мережі обурені поведінкою горе-водія

В Україні почастішали випадки ДТП за участю несправних маршрутних автобусів. На цей раз крім можливої шкоди в результаті інциденту маршрутки пригрозив фізичною розправою. Після того, як у маршрутки на ходу відвалилося колесо, горе-водій накинувся на одну з пасажирок, яка зафіксувала на камеру інцидент. Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

Повідомляється, що крім того, що у цього горе-водія маршрутного автобуса №544 при перевезенні пасажирів відвалилося колесо, біля станції метро "Дарниця", він ще й на дівчину кидався.

"Мене водій мало не побив там, тому що я фотографувала. Підбіг до мене і питає "ти з якого телеканалу, дитино? Для себе? Так ти йди з миром, воно тобі не треба, можу зробити тільки гірше".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

У мережі обурилися, що інцидент стався саме з оновленою маршруткою, яку випустили в експлуатацію зовсім нещодавно.

"Маршрутки від Рошенко класу Евро5)))", "Зате не бляха...", "Ось займіться технічним станом маршруток, а не блях", "Гройсман наведе порядок чи ні з цими маршрутками?", "Новий суперкомфортний транспорт від президента))", — написали в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що у Харкові водій скоїв наїзд на жінку-пішохода.

Раніше ми писали, що у справі про жахливу ДТП у Харкові стався несподіваний поворот.

Відео: (video.rbc.ua)