Інструктор з водіння дав прості поради, які допоможуть зекономити гроші на пальному

Після серйозного підвищення цін на бензин багато водіїв вивчають різні способи, як знизити витрату палива під час їзди, і відповідно економити на пальному. Досвідчений автоінструктор з Великої Британії поділився порадами, як підвищити ефективність використання "дорогоцінної рідини" в баках і знизити витрати.

Як пояснює інструктор з водіння з Норвіча Говард Флойд, манера водіння може мати велике значення для витрати палива і, таким чином, може економити ваші гроші.

Так, фахівець пояснив, як їздити, щоб зменшити витрату вмісту бензобака.

Зниження швидкості

За словами Флойда, зменшення швидкісного режиму може заощадити гроші на бензині.

"Якщо ви їдете зі швидкістю 60 (миль на годину - близько 96 км/год) замість 70 (миль на годину - близько 112 км/год) по шосе з двостороннім рухом або автомагістралі, ви заощадите 10% витрати палива", - зазначає він.

Інструктор додає, що якщо ви дотримуєтеся першої смуги, всі вантажівки будуть рухатися зі швидкістю 90 км/год, оскільки "вони обмежені, тому ви їх не затримаєте".

Так, фахівець рекомендує ще раз подумати, перш ніж йти на обгін на автомагістралі.

Планування та навігація

Усвідомлення тих чи інших труднощів або ризиків, які можуть виникнути на дорозі, і планування вашої подорожі можуть допомогти використовувати менше палива, розповів автоінструктор.

"Якщо ви під'їжджаєте до кільцевої розв'язки, ви не хочете мчати до неї, бити по гальмах і зупинятися. Якщо ви плануєте заздалегідь, ви можете знайти вільне місце і зберегти рух своєї машини", - пояснює Флойд.

Фахівець радить водіям використовувати при їзді супутникову навігацію, особливо з функцією по трафіку в реальному часі, що дозволяє вибирати найкоротший шлях, скорочуючи кілометри, а також заздалегідь повідомляти про пробки попереду.

Багаж і тиск в шинах

Будь-яка зайва вага може означати, що автомобілю доведеться працювати старанніше, що призведе до збільшення витрати палива, оскільки підвищується опір.

Флойд закликає водіїв прибирати з машини все непотрібне, уважно переглянути вміст багажника.

"І... накачайте шини до рекомендованого тиску, тому що це, знову ж таки, зробить вас більш економічним", - додає інструктор.