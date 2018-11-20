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У Києві в результаті ДТП постраждала вагітна жінка: подробиці інциденту

STYLERАвто    20.11.2018 - 09:25

Відео: (youtube.com/Інформатор)

У понеділок, 19 листопада в Києві в результаті ДТП постраждала вагітна жінка. Аварія сталася на перехресті Бульварно-Кудрявській і Гоголівської вулиць за участі Hyundai i10 та Hyundai Accent. Інцидент стався ввечері, повідомляє "Информатор".

Дівчина-водій Hyundai i10 розповіла, що вона з подругою їхали вгору по Гоголівській вулиці в бік Павловського парку. Проїжджаючи перехрестя з вулицею Бульварно-Кудрявській, i10 зіткнувся з автомобілем Hyundai Accent, в якому на пасажирському сидінні перебувала вагітна жінка. i10 влетів у лівий бік Accent, який в цей момент спускався по вулиці Бульварно-Кудрявській.

 

Фото: (kiev.informator.ua)

В результаті аварії вагітна дівчина вдарилася животом. Чоловік потерпілої розповів, що жінка перебувала на останньому місяці вагітності. Незважаючи на загрозу здоров'ю дитини вагітна відмовилася від госпіталізації.

Водії обох машин стверджують, що їхали на зелене світло. Винуватця аварії встановить слідство. На місці працював екіпаж патрульної поліції і "швидка".

Нагадаємо, що в Дніпрі зіткнулися 10 автомобілів, є постраждалі.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області в ДТП з маршруткою постраждали 10 осіб.

Відео: (video.rbc.ua)

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