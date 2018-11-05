Максим Шкіль про те, чому Audi e-tron стане найбільш затребуваним продуктом в найближче десятиліття

Колаж РБК-Україна

Виробництво електричного кросовера Audi e-tron почнеться в 2018 році

Електричний кросовер Audi e-tron має поліпшену аеродинаміку, шумозаглушення, усунення сліпих зон і використання енергії гальмування, завдяки чому автомобіль займе лідируючу позицію на ринку серед високотехнологічних електромобілів. Такі думки озвучив засновник найбільшого в Україні дилерського центру "Audi Центр Одеса Південь" Максим Шкіль в оглядовому матеріалі видання Autocentre.ua

Відео: Audi e-tron (YouTube/Audi Odessa)

"Audi e-tron — перший серійний електромобіль марки. Новинка не просто спирається на новітні технологічні рішення і використовує інтелектуальні системи, розроблені інженерами для флагманів модельного ряду – A8, Q8, але і задає нові стандарти. Зокрема, вперше на серійному автомобілі встановлені віртуальні дзеркала заднього виду", - розповів Максим Шкіль і додав, що комфорт і оснащення в e-tron на рівні флагманів.

На його думку, такий рівень використання цифрових технологій в автомобілі може запропонувати тільки Audi.

Фото: audi.com

"На стороні e-tron – величезний досвід автомобільних інженерів Інгольштадта і точне знання потреб клієнта. Крім того, модель, яка тільки що представлена, завжди рівнем вище конкурентів, оскільки технології розвиваються, інновації впроваджуються. Електрокари інших виробників вийшли раніше, не оновлювалися, і так чи інакше відстають за технологічними параметрами.

"В плані технологій e-tron бачиться більш досконалим, ніж конкуренти", - резюмує Максим Шкіль. У свою чергу, голова правління AUDI AG Руперт Штадлер (Rupert Stadler) вважає, що кросовер Audi e-tron стане найбільш затребуваним продуктом наступного десятиліття.

"Виробництво Audi e-tron почнеться в 2018 році. Це буде перший електромобіль ідеально пристосований для щоденного використання на тлі конкурентів, представлених в сегменті. Запас ходу більше 500 кілометрів і неймовірні відчуття, які дарує управління електромобілем, гарантують, що цей спортивний кросовер буде найбільш затребуваним продуктом наступного десятиліття", - додає Штадлер.

Фото: audi.com

Зазначимо, що презентація електрокара пройшла 17 вересня в Сан-Франциско.

Електрокар від Audi належить до середньої цінової категорії та розроблений з прицілом на постійне використання. Це – сімейне авто на кожен день. Виробники позиціонують його як автомобіль майбутнього.

Кросовер Audi e-tron відрізняється камерами замість бічних дзеркал, картинка з яких відображена на дверному дисплеї. У списку оснащення також числиться пневматична підвіска, яка регулює кліренс до 76 мм. Серійна версія Audi e-tron також отримала систему часткового автопілота. У рух кросовер наводить дві силові установки, що генерують 408 к. с. з крутним моментом в 660 Нм.

Відео: Audi e-tron (YouTube/Audi Odessa)