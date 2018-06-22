У нових автомобілів Audi можуть анулювати реєстрацію

На українському авторинку розгортається новий скандал

Українські автомобілісти стали жертвами схем ТОВ "Порше Україна" – одного з найбільших гравців автомобільного ринку, ексклюзивного імпортера автомобілів Audi, Volkswagen і SEAT. В результаті виявлення масової фальсифікації сертифікатів відповідності - 2800 автомобілів Volkswagen знімають з реєстрації. Після цього прецеденту наступними можуть постраждати власники нових Audi, повідомляє "Обозреватель".

Чорна смуга для Audi

За результатами травня, дизельна версія Audi A3 стала найбільш продаваним автомобілем в Україні. Точно так само, як і "проблемні" VW, вже відомий нам імпортер "Порше Україна" розпродає преміальний Audi і знову з великим дисконтом. Знову на наш ринок прийшли автомобілі сумнівного походження, і знову майбутні автовласники можуть виявитися в неприємній ситуації. Лише у травні цього року було продано 264 "дизельгейтных" автомобіля Audi з понад 1000 проданих з початку 2018 року.

Відразу після старту ввезення Audi A3 (в кінці 2017 року) повинен був послідувати ввезення нових Audi A6. На поточний момент на автомобільному ринку є досить суперечлива інформація про постачання "шістки" від Audi, багато джерел вказують, що імпортер банально не встиг цього зробити до того, як почався скандал. У будь-якому випадку, реальною інформацією про країну виробництва та наявності маніпуляцій з сертифікацією AudiA6 поки ніхто не володіє.

Є велика ймовірність, що ми спостерігаємо новий виток схеми, за якою 2800 автомобілів Volkswagen вже позбулися реєстрації, тільки тепер ставки значно вищі і за "народним автомобілем" піде преміальний Audi.

Можна тільки здогадуватися, яких масштабів може досягти скандал, коли листи про анулювання реєстрації слідом за власниками бюджетних VW почнуть отримувати тисячі власників преміальних Audi.

За інформацією джерел, один з двох керівників "Порше Україна", громадянин ЄС Давид Лішка, вже залишив Україну. Саме його підписи стояли на документах, які стосуються автомобілів з анульованою реєстрацією.

Судячи з того, як розгортається ситуація, цілком можливим варіантом може стати арешт всіх рахунків імпортера і припинення діяльності компанії на українському ринку. Це може бути спровоковано тим, що компанію зобов'яжуть здійснити зворотний викуп всіх автомобілів, а це десятки мільйонів євро.

Читайте також про те, як зміниться вартість розмитнення авто для українців.