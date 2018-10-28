ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Підбили п'ять авто: у Києві четверо іноземців намагалися пограбувати квартиру (фото)

STYLERАвто    28.10.2018 - 11:35
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Водій-іноземець не впорався з керуванням та підбивши 5 авто

У неділю, 28 жовтня, в Києві на вул. Бальзака були затримані іноземці, які намагалися пограбувати квартиру, всередині якої був господар нерухомості. Зловмисники намагалися втекти, однак, не впоравшись з керуванням, водій Mercedes зупинився і грабіжників вдалося затримати. Про це розповідає dtp.kiev.ua Facebook.

Повідомляється також, що при спробі втекти з місця злочину, іноземці підбили п'ять автомобілів.

"Бєспрєдєл у Києві на Троєщині: на Бальзака четверо іноземців намагалися пограбувати квартиру, не знаючи що всередині господар. Чоловік чинив опір і викликав поліцію. Зловмисники спробували сховатися, проте на Бальзака, 63 водій "Мерседес" не впорався з керуванням та підбивши 5 авто, зупинився", — йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua.

Правоохоронцям вдалося затримати злочинців.

 

Фото: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Всі постраждалі були затримані з використанням методів нелетальной демократизації. Попередньо, це громадяни Грузії. Гамарджоба, як кажуть. На місці СОГ і багато ПП. Допомогу в затриманні чинив також автопатруль Майдан", — додали в співтоваристві.

Підбили п'ять авто: у Києві четверо іноземців намагалися пограбувати квартиру (фото)

Скріншот поста облікового запису facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, що у Києві автобус наїхав на лежачого на дорозі чоловіка.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області в результаті ДТП постраждали 8 осіб.

Також ми писали, що з'явилися нові подробиці страшної ДТП у Харкові.

Відео: РБК-Україна

Новини України КиївДТПполицияпограбуванняиностранцы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся