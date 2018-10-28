Підбили п'ять авто: у Києві четверо іноземців намагалися пограбувати квартиру (фото)

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Водій-іноземець не впорався з керуванням та підбивши 5 авто

У неділю, 28 жовтня, в Києві на вул. Бальзака були затримані іноземці, які намагалися пограбувати квартиру, всередині якої був господар нерухомості. Зловмисники намагалися втекти, однак, не впоравшись з керуванням, водій Mercedes зупинився і грабіжників вдалося затримати. Про це розповідає dtp.kiev.ua Facebook.

Повідомляється також, що при спробі втекти з місця злочину, іноземці підбили п'ять автомобілів.

"Бєспрєдєл у Києві на Троєщині: на Бальзака четверо іноземців намагалися пограбувати квартиру, не знаючи що всередині господар. Чоловік чинив опір і викликав поліцію. Зловмисники спробували сховатися, проте на Бальзака, 63 водій "Мерседес" не впорався з керуванням та підбивши 5 авто, зупинився", — йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua.

Правоохоронцям вдалося затримати злочинців.

Фото: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Всі постраждалі були затримані з використанням методів нелетальной демократизації. Попередньо, це громадяни Грузії. Гамарджоба, як кажуть. На місці СОГ і багато ПП. Допомогу в затриманні чинив також автопатруль Майдан", — додали в співтоваристві.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, що у Києві автобус наїхав на лежачого на дорозі чоловіка.

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Відео: РБК-Україна