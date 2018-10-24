Рекордне зростання цін на автогаз: експерт назвав причини

Ілюстративне фото (УНІАН)

Зараз немає підстав говорити про змову або про спекулятивне зростання цін

Автомобільний газ в Україні знову подорожчав. Це пов'язано з нестачею ресурсу на вільному ринку і зниженням курсу національної валюти. А також зі збільшенням світових цін на паливо.

"Якщо говорити про попередні коливаннях цін, то ми бачили, що темпи були приблизно однаковими і бензину, і скрапленого газу, а зараз скраплений газ трохи дорожчає швидше, ніж бензин", - розповів у коментарі УНІАН експерт Геннадій Рябцев.

Це, за його словами, пояснюється тим, що на вільному ринку цього ресурсу стає менше, тому що у трейдерів немає підписаних довгострокових контрактів про постачання газу з виробниками, а вільний ресурс зараз забирають польські, литовські, румунські, болгарські та інші, які скуповують цей ресурс на початок опалювального сезону.

"Тому ресурсу стає менше. Плюс гривня подешевшала, нафта дорожчала", - додав він.

Ілюстративне фото (youtube/Телеканал ICTV)

При цьому фахівець підкреслив, що на сьогоднішній день немає підстав говорити про якісь змови або про спекулятивне зростання цін.

За його словами, за останній місяць скраплений газ подорожчав на 9%. Тобто, мова йде про приблизно 1,5 грн.

"Це значить, що у нас є пряма залежність. В даному випадку немає істотних зловживань з боку трейдерів. Вони всі розуміють, що, піднімаючи ціни, вони відлякують покупців, що зменшує їх обсяги обороту, а вони живуть, як і всі учасники паливного ринку, не за рахунок високої маржі, а за рахунок обсягів реалізації", - зазначив експерт.

Також він сказав, що ціни на автомобільний газ істотно підуть вгору, якщо буде спостерігатися здешевлення гривні. Це пов'язано з тим, що Україна імпортує близько 75% скрапленого газу.

До речі, підвищення цін на бензин в Україні на більш ніж три гривні за літр пов'язано із зростанням ціни на нафту і невеликим ослабленням курсу валюти.

Нагадаємо, нещодавно Styler писав про те, коли в Україні подешевшає бензин і дизельне паливо.

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Відео: РБК-Україна