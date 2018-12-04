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Скільки коштуватиме бензин у 2019 році: прогноз експертів

STYLERАвто    04.12.2018 - 11:06
Скільки коштуватиме бензин у 2019 році: прогноз експертів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На вартість бензину впливають світові тенденції, курс долару, а також розмір податків і зборів

Ціни на бензин в Україні продовжать падіння. Про це розповів експерт ринку нафтопродуктів Сергій Куюн у коментарі телеканалу новин "24".

За його словами, зниження вартості пального спричинило здешевлення нафти на міжнародних ринках.

"Дорожчає ціна у світі - зростає закупівля для України. І коли дешевшає, то ціна падає. Ми дуже інтегровані у світовий ринок енергоносіїв. Ціни з 85 доларів знизилися до 65, тобто, втратили 25% вартості. З 1 листопада вже внутрішньоукраїнський ринок теж розвернувся у бік зниження і наразі ціни на бензин вже втратили 1,5 грн на літрі", - зауважив Куюн.

При цьому він зазначив, що після пікової вартості у жовтні, коли літр 95-го коштував майже 36 грн, зараз на деяких заправках його можна придбати на дві-три гривні дешевше.

Скільки коштуватиме бензин у 2019 році: прогноз експертів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

А от курсові коливання гривні на сьогоднішній день не впливають на ціну пального. Більше того, запас міцності ще достатній.

За словами фінансового аналітика Олега Устенка, зараз на зниження цін на бензин впливають попит і пропозиція. На ціноутворення, каже експерт, впливає можливість або неможливість країн членів ОПЕК домовитися між собою з приводу зниження квот. 

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Відео: РБК-Україна

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