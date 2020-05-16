Скільки "євроблях" розмитнили в Україні з початку року: названі цифри

Розмитнення євроблях в Україні (фото: РБК-Україна)

Українці не поспішають розмитнювати свої авто

Євробляхери не поспішають узаконювати в Україні свої авто. Ймовірно, той, хто хотів вирішити дане питання, - той все зробив. З початку 2020 року в Україні розмитнили всього два авто з іноземною реєстрацією.

За період з 1 січня 2020 року по 6 травня 2020 року здійснено митне оформлення імпорту легкових автомобілів, що класифікуються за кодом 8703 згідно до УКТЗЕД особливістю переміщення "HJ" в кількості двох одиниць.

Через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу в українців немає можливості виїжджати за кордон, тому питання щодо ввезення зареєстрованих авто залишається відкритим.

Ринок "євроблях" на період карантину втратив у ціні до 30% і після завершення в Україну, швидше за все, значно більше зайде старих авто з європейськими номерами.

Нагадаємо, що під Києвом патрульні вилучили "євробляху" і вимагали хабар. Поліцейських відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування, а також підготували документи про їх звільнення.

Ми писали, що євробляхи в Україні можна розмитнити за низькою вартістю. В якості адекватних законів розмитнення автомобілів можна використовувати досвід Грузії.

А також про те, коли українські водії почали отримувати штрафи за перевищення швидкості на дорогах.

Автор: Дарина Яновська