Спеціально для дівчат: китайці створили елегантний електрокар

Фото: колаж РБК-Україна

У продаж авто поступить в 2019 році

Підрозділ концерну Great Wall випустив у Китаї електромобіль Ora R1 - ця крихітка створена для міських джунглів, її розміри - всього 3,5 метрів, а вага - менше тонни. Авто ідеально підходить представницям прекрасної статі, про що свідчить стиль і стверджує реклама, сообщент auto.tut.by.

Хетчбек побудований на модульній платформі Mini Electric. Авто має 48-сильний електромотор, одного заряду батареї на пробіг вистачить на 310 км.

В машині можуть поміститися чотири людини.

Фото: autohome.com.cn

Ціна автівки становить від 61 800 до 75 800 юанів (близько 250 - 300 тисяч гривень).

Треба сказати, що бренд Ora "народився" у Great Wall тільки в цьому році. А сам герой новини є другою моделлю цього бренду.

У салоні у електрокара розташовані цифрові прилади, але виконані вони у стилі "буханців". Є також 9-дюймовий "планшет" мультимедиасистемы. Є також 2 невеликих багажника для речей.

Фото: autohome.com.cn

Додамо, що зовні авто нагадує smart forfour.

У продаж електрокар для дівчат Ora R1 надійде в 2019 році.

Як повідомлялося, раніше компанія Ілона Маска The Boring Company опублковала ролик, як на практиці буде працювати перший швидкісний підземний тунель Loop Transportation System, який почав роботу в місті Хоторн (США).

Нагадаємо, що Верховна рада України продовжила нульову розмитнення електромобілів до 2022 року.

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Відео: РБК-Україна