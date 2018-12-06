Стало відомо, скільки буде коштувати реєстрація "євроблях" на Волині

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Автівка реєструється протягом 10 діб з дня її ввезення

Сервісний центр МВС у Волинській області опублікував вимоги ввезення в Украину автівок з-за кордону. Подробиці викладені на сайті регіонального сервісного центру.

Як відомо, у випадку ввезення транспортного засобу (ТЗ) з-за кордону власник авто, або особо ним уповноважена, має здійснити процедуру розмитнення. Пізніше власник звертається до органів сертифікації для отримання сертифіката відповідності.

Тільки після здійснення цих процедур, власник у сервісному центрі МВС реєструє свій транспортний засіб. Це необхідно зробити протягом 10 діб з моменту ввезення авто з-за кордону.

До сервісного центру МВС власник звертається з такими документами:

- посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане митними органами;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в іноземній країні, з якої ввезено авто;

- вантажно-митна декларація (або її електронний варіант, який видає митний орган);

- сертифікат відповідності (документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху).

Якщо легкове авто (код 8703) було ввезено та розмитнене після 25 листопада 2018 року, приймаються сертифікати норми “Євро-2”-”Євро-6”, а також, паспорт (документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію місця проживання/перебування на території України) та ідентифікаційний код (або відмітка в паспорті про відмову від нього).

Зверніть увагу на те, що транспортний засіб підлягає обов'язковому огляду фахівцями експертної служби.

Вартість реєстрації транспортного засобу, ввезенного з-за кордону, становить 562,99 грн. Але додатково власник має сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій держреєстрації транспортного засобу, якщо вартість ТЗ:

- не перевищує або дорівнює 290 730 грн. –3%;

- більше ніж 290 730 грн. або дорівнює 510 980 грн. – 4%;

- більше ніж 510 980 грн. – 5%.

Раніше на Львівській митниці Державної фіскальної служби України (ДФС) оформили застави за перші два автомобілі на єврономерах за ввезення машин з метою транзиту територією України. Двоє громадян внесли понад 120 тис. гривень застави за ввезення авто. В одному з випадків громадянин України вніс грошову заставу в сумі близько 70 тис. гривень за ввезення автомобіля Ford Foсus 2004 року випуску. Інший за ввезення автомобіля Skoda Ocktavia 2005 року випуску сплатив 55 тис. гривень.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба дала відповіді на найпоширеніші питання щодо нових умов розмитнення транспортних засобів з європейською реєстрацією.

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