Українець створив унікальний веломобіль-електрокар: Пілігрим готується підкорювати Європу

Українець створив унікальний веломобіль - електрокар (колаж РБК-Україна)

Український винахідник планує запустити виробництво триколісних електромобілів

Український ентузіаст змайстрував триколісний вело-електро-мобіль на сонячній батареї та з педальним приводом. Олексій Ганшин з села Китайгород біля Олександрівки під Кропивницьким назвав своє творіння Piligrim (Пілігрим) і здійснив на власному транспорті кілька "дальняків" - подорожей на сотні км між областями.

Про свій крайній маршрут на унікальному електрокарі на 380 км винахідник розповів у своєму Facebook.

Засновник Velodreamer Ганшин відправився в шлях 24 травня. Основний маршрут проходив через Смілу, Черкаси, Золотоношу, Переяслав-Хмельницький, Бориспіль, Бровари, Козелець. 25 травня веломобіліст приїхав у Чернігів.

"Мета походу цього разу не тільки випробування техніки і нових систем автономного електропостачання для гаджетів, але й участь в організації виробництва однієї з моїх моделей... Планую проїхати весь маршрут без зупинок на нічліг. 3\4 маршруту майже рівнина, це має дати перевагу веломобілю. Подивимося, що вийде в підсумку, але я не намагаюся встановити рекорд швидкості. Це повторення торішнього кілометражу з поїздок у Вінницю, але при більш плоскому рельєфі", - писав він перед стартом.

Ганшин весь шлях публікував в мережі фото з подорожі та ділився враженнями від поїздки.

Українець створив унікальний вело-електро-мобіль (Фото: facebook.com/velodreamer / Велокроп (Велосипедний Кропивницький)

На диво транспорт чимало учасників дорожнього руху реагували з цікавістю: зупинялись і розпитували про винахід.

Веломобіль з електромотором одномісний, компактний та екологічний. Пофарбований в оранжевий колір. Важить близько 40 кг, розвиває швидкість до 45 км/год, запас ходу розрахований на 90 км. Оснащений фарами. Від дощу, вітру та пилу водія захищають дах-козирок і лобове скло. Коли сідає батарея, можна перейти на педальний привід.

Ганшин виношував ідею зробити комфортну альтернативу звичайному велосипеду кілька років, і в підсумку створив дві моделі під назвою Piligrim. Про це передає Hyser.

Зараз винахідник планує запустити виробництво подібних триколісних електромобілів, і це може серйозно зацікавити європейський ринок - адже вартість транспорту буде значно нижче, ніж аналоги в ЄС.

Українець створив вело-електро-мобіль Piligrim (Фото: facebook.com/velodreamer)

Нагадаємо, що в Україні власникам електромобілів збираються надати пільги. Таким чином хочуть стимулювати виробництво і ринок такого виду транспорту в країні.

Раніше ми писали про те, як 73-річний українець на велосипеді дістався до Африки.

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Автор: Володимир Костирін