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Українським автомобілістам готують нові пільги: кому саме

STYLERАвто    15.05.2020 - 23:16
Українським автомобілістам готують нові пільги: кому саме
Електромобіль (ілюстративне фото: freepik.com)

У Раді зібралися ввести нові податкові та митні пільги для покупців і виробників електромобілів

В Україні власникам електромобілів збираються надати пільги, щоб стимулювати виробництво і ринок такого виду транспорту в країні. Народні депутати зареєстрували у парламенті два законопроекти №3476 і №3477 про зміни в оподаткуванні.

Як розповів один з авторів ініціативи депутат Роберт Горват, йдеться про запровадження ряду нових податкових і митних пільг для покупців і потенційних виробників електромобілів та комплектуючих до них, а також продовження звільнення від ПДВ електрокарів до 2025 року (зараз воно чинне до 2022-го).

"Ці документи, фактично, дадуть можливість Україні створити умови для розвитку ринку та будівництва електрокарів і дадуть нове життя галузі автомобілебудування. Водночас, вони зроблять доступнішими для українців автівки світових виробників", - написав політик у своєму Facebook 15 травня.

Нардеп зазначив, що в Україні зараз вже існує достатній промисловий потенціал для виробництва електрокарів: 5 автобусних заводів, 1 завод вантажних автомобілів, є потужності з виробництва близько 300 тисяч легкових автомобілів на 3-х заводах. Також вже налагоджено серійне виробництво трамваїв та тролейбусів.

На думку депутатів, їх законопроекти дозволять залучити інвестиції у виробництво електромобілів (легкових, вантажних, спецтехніки та інших), зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них.

Також очікується, що вони дозволять стимулювати попит на автобуси, легкові та вантажні автомобілі з електродвигунами, дадуть можливість Україні "стати учасником європейського електромобільного ринку".

Крім того, додав Горват, одночасно з'явиться можливість зробити іноземні електрокари дешевшими і доступнішими для українців.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України вніс зміни в Правила дорожнього руху і дозволив таксистам використовувати смуги руху громадського транспорту.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України льготыавтомобиливодителиэлектромобили
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