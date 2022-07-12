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Український майстер створив неймовірний "автомобіль-стелс" для залякування ворогів (фото)

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Вівторок 12 липня 2022 22:45
Український майстер створив неймовірний "автомобіль-стелс" для залякування ворогів (фото) Фото: український автолюбитель сконструював брутальну машину (facebook.com / Володимир Вавіло)
Автор: Володимир Костирін

Український майстер автолюбитель сконструював незвичайну "бойову" машину з химерним войовничим дизайном. Чудо-транспорт обладнаний конструкціями у вигляді гармат, ракети та навіть двох винищувачів Стелс, що зовні нагадують знамениті Lockheed F-117 Nighthawk.

Про це передає видання "ТопЖыр".

Автором цього автомобільного творіння є умілець Володимир Вавіло. Чоловік кілька років тому на виставці презентував неймовірну машину-монстра, створену під враженням фантастичного фільму жахів "Чужий".

Тепер чоловік пояснює, що новий свій твір він "зробив під впливом війни і для пропаганди перемоги України".

Український майстер створив неймовірний &quot;автомобіль-стелс&quot; для залякування ворогів (фото)

Автолюбитель створив брутальну машину (фото з Facebook-сторінки Володимира Вавіла)

Цей транспорт, здатний одним своїм виглядом вибити грунт з-під ніг будь-якого ворога, створений на основі Volkswagen Caddy, але все перероблено до невпізнання. Під капотом брутального звіра на колесах - 350-сильний двигун V8.

Український майстер створив неймовірний &quot;автомобіль-стелс&quot; для залякування ворогів (фото)

"Бойова" машина має незвичайний брутальний дизайн(фото з Facebook-сторінки Володимира Вавіла)

Кабіна бандеромобіля виконана з "претензією" на Humvee ВПС США, а на ній зверху встановлені "літаки-невидимки" один на іншому. Кругом - купа стовбурів і ракета. Попереду кріпиться на флагштоку український прапор.

Український майстер створив неймовірний &quot;автомобіль-стелс&quot; для залякування ворогів (фото)

Український майстер показав своє нове творіння (фото з Facebook-сторінки Володимира Вавіла)

До слова, пропонуємо вам також оцінити попередній автомобіль-"Чужий", який у 2019-му прославив майстра.

Відео: український майстер сконструював автомобільного монстра в дусі "Чужого"

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