Українці скуповують авто з пробігом: експерти назвали головні тренди ринку
За 2020 рік на одному із найпопулярніших майданчиків для подачі оголошень з'явилося майже 2 мільйони пропозицій про продаж вживаного авто. Серед них машини й на бензині, і на газу, і електрокари. Попри популярність екологічних авто, вони так і не змогли стати конкурентами бензиновим. Як змінилася середня вартість машини у 2020 році, яким транспортом цікавилися українці і які марки продавалися найкраще, читайте в нашому матеріалі.
Про це розповіли експерти великого українського порталу в коментарі для РБК-Україна.
Протягом 2020 року на порталі розмістили 1,8 млн оголошень з продажу транспорту від 838 тис. продавців. При цьому найбільша частина пропозицій стосувалася саме легкових авто — їх було 65%. Аналітики розповіли, скільки коштують машини на вторинному ринку і на які з них був найбільший попит минулого року.
Які автомобілі були найпопулярнішими у 2020 році?
Безперечним лідером за кількістю пропозицій за рік став бренд Volkswagen (78 тис. оголошень). Також у п'ятірку автомобілів, які пропонували частіше, увійшли такі марки, як:
- Opel (48 тис. пропозицій);
- Ford (46 тис.);
- Mercedes-Benz (36 тис.);
- Daewoo (33 тис.).
За кількістю відгуків список лідерів серед брендів авто майже ідентичний списку найпопулярніших за кількістю пропозицій:
- Volkswagen (71 тис. відгуків протягом року);
- Opel (53 тис.);
- Ford (50 тис.);
- Mercedes-Benz (43 тис.);
- BMW (40 тис.).
Умовами, на які у 2020 році звертали увагу найчастіше за кількістю відгуків, стали гаражне зберігання транспортного засобу (589 тис. відгуків), не биті та не фарбовані авто (560 тис. і 374 відгуків тис. відповідно).
Реальні ціни на вживані авто
Середня ціна на авто у 2020 році склала 4,7 тис. доларів. З оголошень за рік помітно, що вік автомобіля безпосередньо впливає на ціну, адже машину з пробігом 100 тис. км можна було придбати в середньому за 6,5 тис. доларів, з кілометражем від 100 до 300 тис. — за 6,2 тис. доларів, а "досвідчену" — понад 300 тис. км — вже за 4,3 тис. доларів.
Найпопулярнішими за типом палива стали машини на бензині (384 тис. пропозицій). Не сильно відстав транспорт на газі (260 тис.). Оголошень з продажу дизельних машин протягом 2020 було 206 тис., а от серед електрокарів і гібридів вибір був не дуже великим — 7,2 тис. і 6,1 тис. відповідно. До речі, дешевше минулого року можна було придбати авто на газі (3,8 тис. доларів), а найдорожче коштував гібридний автомобіль (13,7 тис. доларів).
Бензинове авто у 2020 можна було купити дешевше, ніж дизельне (5,2 тис. доларів проти 7,2 тис.). А ось прихильникам екологічних електрокарів довелося б викласти кругленьку суму — в середньому 12,8 тис. доларів за машину.
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