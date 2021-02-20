Українці скуповують авто з пробігом: експерти назвали головні тренди ринку

За 2020 рік на одному із найпопулярніших майданчиків для подачі оголошень з'явилося майже 2 мільйони пропозицій про продаж вживаного авто. Серед них машини й на бензині, і на газу, і електрокари. Попри популярність екологічних авто, вони так і не змогли стати конкурентами бензиновим. Як змінилася середня вартість машини у 2020 році, яким транспортом цікавилися українці і які марки продавалися найкраще, читайте в нашому матеріалі.

Про це розповіли експерти великого українського порталу в коментарі для РБК-Україна.

Протягом 2020 року на порталі розмістили 1,8 млн оголошень з продажу транспорту від 838 тис. продавців. При цьому найбільша частина пропозицій стосувалася саме легкових авто — їх було 65%. Аналітики розповіли, скільки коштують машини на вторинному ринку і на які з них був найбільший попит минулого року.

Які автомобілі були найпопулярнішими у 2020 році?

Безперечним лідером за кількістю пропозицій за рік став бренд Volkswagen (78 тис. оголошень). Також у п'ятірку автомобілів, які пропонували частіше, увійшли такі марки, як:

Opel (48 тис. пропозицій);

Ford (46 тис.);

Mercedes-Benz (36 тис.);

Daewoo (33 тис.).

За кількістю відгуків список лідерів серед брендів авто майже ідентичний списку найпопулярніших за кількістю пропозицій:

Volkswagen (71 тис. відгуків протягом року);

Opel (53 тис.);

Ford (50 тис.);

Mercedes-Benz (43 тис.);

BMW (40 тис.).

Умовами, на які у 2020 році звертали увагу найчастіше за кількістю відгуків, стали гаражне зберігання транспортного засобу (589 тис. відгуків), не биті та не фарбовані авто (560 тис. і 374 відгуків тис. відповідно).

Реальні ціни на вживані авто

Середня ціна на авто у 2020 році склала 4,7 тис. доларів. З оголошень за рік помітно, що вік автомобіля безпосередньо впливає на ціну, адже машину з пробігом 100 тис. км можна було придбати в середньому за 6,5 тис. доларів, з кілометражем від 100 до 300 тис. — за 6,2 тис. доларів, а "досвідчену" — понад 300 тис. км — вже за 4,3 тис. доларів.

Найпопулярнішими за типом палива стали машини на бензині (384 тис. пропозицій). Не сильно відстав транспорт на газі (260 тис.). Оголошень з продажу дизельних машин протягом 2020 було 206 тис., а от серед електрокарів і гібридів вибір був не дуже великим — 7,2 тис. і 6,1 тис. відповідно. До речі, дешевше минулого року можна було придбати авто на газі (3,8 тис. доларів), а найдорожче коштував гібридний автомобіль (13,7 тис. доларів).

Бензинове авто у 2020 можна було купити дешевше, ніж дизельне (5,2 тис. доларів проти 7,2 тис.). А ось прихильникам екологічних електрокарів довелося б викласти кругленьку суму — в середньому 12,8 тис. доларів за машину.