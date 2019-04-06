Винна Зайцева: українцям стане складніше отримати права

Правила видачі водійських прав в Україні значно ускладняться (фото: pixabay.com)

Правила видачі водійських прав в Україні зміняться

Правила видачі водійських прав в Україні, а також навчання в автошколах істотно ускладниться. Стане обов'язковою відеофіксація іспиту, ведення журналу, складання всіх іспитів в одному сервісному центрі, а також отримання прав за пропискою та інші нововведення. Зміни будуть вводитися поступово, і вони запрацюють лише через півроку. Про це повідомили в прес-службі МВС, рішення було прийнято Кабінетом міністрів на засіданні в середу, 3 квітня.

Одним з головних правил стане детальна фіксація результатів навчання. Так, затверджено, що буде проводитися відеофіксація здачі іспитів. Весь процес складання іспитів для отримання водійського посвідчення буде записуватися. У МВС підкреслили, що відеофіксація теоретичних іспитів вже є в сервісних центрах МВС нового зразка. Але нововведення передбачає, що при здачі практичного іспиту дії кандидата у водії та екзаменатора будуть фіксуватися за допомогою обладнання, яке буде встановлюватися в кожному екзаменаційному авто.

Кабмін також спростив деякі правила: здати і теорію, і практику можна буде в одному сервісному центрі МВС.

Правила видачі водійських прав в Україні істотно ускладниться (фото: pixabay.com)

Зміни торкнутися і "строку дії" свідоцтва про закінчення навчання. Тепер термін придатності отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів скоротили до 2 років.

Важливим правилом також є можливість обміну або отримання прав за місцем прописки, а не за місцем проживання. Обов'язковою умовою для отримання посвідчення тепер є вказане місце реєстрації в паспорті або іншому документі, що посвідчує особу.

У МВС зазначили, що для контролю якості навчання будуть створені спеціальні електронні журнали, в яких викладачі та інструктори з водіння будуть зобов'язані вносити інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також транспортний засіб, на якому буде проводитись практичне заняття. Нововведення покликане посилити контроль за організацією навчального процесу в кожному закладі з підготовки водіїв та, зокрема, за навчанням кожного слухача.

Правила видачі водійських прав в Україні істотно ускладниться (фото: pixabay.com)

Також міністри вирішили скасувати бланки свідоцтва. Тепер немає необхідності купувати в територіальних сервісних центрах МВС бланки та свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів;

Спрощення акредитації автошкіл. У МВС уточнили, що механізм акредитації установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, буде спрощено. Деталі поки не повідомляються.

Навчатися в автошколі не обов'язково. Всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв в закладах професійно-технічної освіти, будуть допущені до здачі іспитів без додаткового навчання в автошколі.

Також ми розповідали, що буде з автошколою, де Зайцева отримувала права.

До цього ми повідомляли, що в Україні посилили контроль над видачею водійських прав.