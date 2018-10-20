Зітхнуть з полегшенням: експерт розповів, коли в Україні подешевшає транспортне паливо

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Найближчим часом ціни на бензин і дизельне паливо повинні змінитися

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, повідомив чудову новину для всіх автолюбителів України – найближчим бензин і дизельне паливо значно подешевшають. Про це повідомляється на порталі "Автолюбителі".

За його слова, автовласники в Україні зможуть зітхнути з полегшенням вже наступного тижня, адже вартість дизеля і бензину знизитися як мінімум на 1 гривню за літр. Але не виключено, що вартість палива опуститися і на 2 гривні за літр. "Думаю, протягом десяти днів - два тижні потенціал падіння може бути на рівні 2 гривень/літр", - зазначає Сергій Куюн.

Ця приємна новина пов'язана з пониженням ціни на нафту в усьому світі, і, незважаючи на напружену ринкову ситуацію, всі цінові коливання позитивно позначаться на гаманцях автолюбителів.

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Відео: РБК-Україна