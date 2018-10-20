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Зітхнуть з полегшенням: експерт розповів, коли в Україні подешевшає транспортне паливо

STYLERАвто    20.10.2018 - 16:25
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Найближчим часом ціни на бензин і дизельне паливо повинні змінитися

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, повідомив чудову новину для всіх автолюбителів України – найближчим бензин і дизельне паливо значно подешевшають. Про це повідомляється на порталі "Автолюбителі".

За його слова, автовласники в Україні зможуть зітхнути з полегшенням вже наступного тижня, адже вартість дизеля і бензину знизитися як мінімум на 1 гривню за літр. Але не виключено, що вартість палива опуститися і на 2 гривні за літр. "Думаю, протягом десяти днів - два тижні потенціал падіння може бути на рівні 2 гривень/літр", - зазначає Сергій Куюн.

Ця приємна новина пов'язана з пониженням ціни на нафту в усьому світі, і, незважаючи на напружену ринкову ситуацію, всі цінові коливання позитивно позначаться на гаманцях автолюбителів.

До речі, раніше експерти розповіли, експерти розповіли, як мийка псує авто.

Також ми писали про п'яти найпопулярніших видах обману автолюбителів на СТО.

Нещодавно експерти розповідали Українцям, як можна заробити на доларах і євро.

Відео: РБК-Україна

 

 

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