Иногда хочется разнообразить привычный завтрак, но тратить много времени на приготовление совсем нет желания. В таких случаях предлагаю попробовать хрустящие лавашики с омлетом и необычным сочетанием тунца, пармезана и маринованных огурцов.
Как приготовить этот завтрак на газовой плите за 15 минут, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Лавашики с омлетом, тунцом и пармезаном
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- маленький круглый лаваш - 2 шт. (100 г);
- яйца - 2 шт.;
- тунец в собственном соке - 80 г;
- пармезан - 20 г;
- сливочный сыр - 30 г;
- маринованные огурцы - 40 г;
- зернистая горчица - 1 ч. л.;
- лимонный сок - 1/2 ч. л.;
- копченая паприка - 1/3 ч. л.;
- соль - по вкусу.
Количество порций: 2.
Время приготовления: 15 минут.
Как приготовить хрустящие лавашики с омлетом
Для начала приготовьте начинку. С тунца слейте лишнюю жидкость и разомните вилкой. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками и промокните бумажным полотенцем.
Смешайте тунец, огурцы, сливочный сыр, зернистую горчицу, лимонный сок и копченую паприку. Для этой начинки я выбрала именно зернистую горчицу, поскольку она придает не только пикантность, но и интересную текстуру.
В отдельном сосуде взбейте яйца с щепоткой соли, а пармезан натрите на мелкой терке. Советую не пересаливать яичную смесь, ведь большинство ингредиентов начинки уже обладают достаточно выразительным соленым вкусом.
Разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием на небольшом огне и вылейте половину яичной смеси. Сразу накройте ее лавашем и слегка прижмите лопаткой.
Когда омлет схватится, осторожно переверните лаваш яйцом вверх. На одну половину выложите половину сливочно-тунцевой начинки и посыпьте 10 г натертого пармезана.
Сложите лаваш пополам и обжарьте по бокам на небольшом огне до появления золотистой корочки, полной готовности омлета и прогревания начинки.
Мне нравится контрастность хруста и нежности, поэтому на этом этапе советую не накрывать сковороду крышкой. В противном случае пара, которая будет накапливаться внутри, может размягчить корочку.
Повторите то же со вторым лавашем. Каждый разрежьте пополам по желанию.
Калорийность и пищевая ценность
На одну порцию:
- калорийность - около 340 ккал;
- белки - 25 г;
- жиры - 12 г;
- углеводы - 32 г.
Пищевая ценность зависит от состава продуктов конкретного изготовителя.
Аллергены : глютен, яйца, рыба, молочные продукты (лактоза), горчица.