Лавашики с омлетом, тунцом и пармезаном

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

маленький круглый лаваш - 2 шт. (100 г);

яйца - 2 шт.;

тунец в собственном соке - 80 г;

пармезан - 20 г;

сливочный сыр - 30 г;

маринованные огурцы - 40 г;

зернистая горчица - 1 ч. л.;

лимонный сок - 1/2 ч. л.;

копченая паприка - 1/3 ч. л.;

соль - по вкусу.

Количество порций: 2.

Время приготовления: 15 минут.

Как приготовить хрустящие лавашики с омлетом

Для начала приготовьте начинку. С тунца слейте лишнюю жидкость и разомните вилкой. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками и промокните бумажным полотенцем.

Смешайте тунец, огурцы, сливочный сыр, зернистую горчицу, лимонный сок и копченую паприку. Для этой начинки я выбрала именно зернистую горчицу, поскольку она придает не только пикантность, но и интересную текстуру.

В отдельном сосуде взбейте яйца с щепоткой соли, а пармезан натрите на мелкой терке. Советую не пересаливать яичную смесь, ведь большинство ингредиентов начинки уже обладают достаточно выразительным соленым вкусом.

Разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием на небольшом огне и вылейте половину яичной смеси. Сразу накройте ее лавашем и слегка прижмите лопаткой.

Когда омлет схватится, осторожно переверните лаваш яйцом вверх. На одну половину выложите половину сливочно-тунцевой начинки и посыпьте 10 г натертого пармезана.

Сложите лаваш пополам и обжарьте по бокам на небольшом огне до появления золотистой корочки, полной готовности омлета и прогревания начинки.

Мне нравится контрастность хруста и нежности, поэтому на этом этапе советую не накрывать сковороду крышкой. В противном случае пара, которая будет накапливаться внутри, может размягчить корочку.

Повторите то же со вторым лавашем. Каждый разрежьте пополам по желанию.

Лаваш с омлетом, тунцем и сыром (фото: Юлия Люшнева)

Калорийность и пищевая ценность

На одну порцию:

калорийность - около 340 ккал;

белки - 25 г;

жиры - 12 г;

углеводы - 32 г.

Пищевая ценность зависит от состава продуктов конкретного изготовителя.

Аллергены : глютен, яйца, рыба, молочные продукты (лактоза), горчица.