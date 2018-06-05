У Нью-Йорку відкрилася перша персональна виставка української художниці Зінаїди (фото)

Експозиція триватиме до 5 липня 2018 року і пропонує увазі глядача діалог двох відеоробіт художниці – "Біла труна" і Mute

На відкритті виставки також було показано перформанс "Калина", до якого художниця долучила моделей-українок Христину Кулик, Марину Мінченко та Євгенію Борідку.

Для першого виставкового проекту в США художниця обрала назву "4.5.0." – код, який використовують українські військові, щоб повідомити, що "все спокійно". Як дізналась художниця, згодом ветерани-атовці трансформували код "4.5.0." також й у побажання щоденного миру та гармонії в повсякденному житті.

Фото: перформанс "Калина" (прес-служба/Чарльз Руссель (Charles Roussel)

"Проект "4.5.0." спрямований на те, щоб у фокус уваги потрапили люди, які мають силу й відвагу боротися за ідейність і збереження своєї країни, – говорить Зінаїда. – Це обличчя героїчних жінок, які були рушійною силою протестів на Майдані й далі продовжують робити свій внесок у розбудову країни. Україна зараз трансформується й відповідає на численні виклики. Увага світу завжди прикута до країн у критичний момент їхньої історії. Цією виставкою я на своєму рівні сприяю формуванню позитивної уваги до України, так як прагну показати, що наша країна має потужний потенціал, вкорінений у її культурі, духовності й – головне – в людях".

Виставка "4.5.0." – не тільки перша експозиція робіт Зінаїди в США. Це також і перша виставка саме українського художника в арт-просторі WhiteBox, якому цього року виповнюється 20 років і який відіграє помітну роль в культурному житті Нью-Йорка.

"Зінаїда належить до небагатьох художників, що в цьому глобалізованому світі мають своє "я", яке немов ДНК того краю, звідки вони родом. Ми – некомерційний арт-простір. Щороку ми отримуємо 50-60 пропозицій експонувати роботи. І я інтуїтивно відчуваю, що зробив правильно, обравши Зінаїду, – каже засновник і художній директор WhiteBox, куратор виставки Хуан Пунтес. – Ця виставка матиме успіх. Маючи 20-річний досвід організації виставок, зокрема про історичні постаті й події, я впевнений, що виставка Зінаїди буде резонансною для інтелектуальних і креативних жителів Нью-Йорка, тому що вона зі змістом. Більше того Нью-Йорку просто необхідно побачити цю виставку, тому що ми тут тримаємо руку на пульсі й знаємо, що відбувається в Україні".

Фото: перша персональна виставка української художниці Зінаїди в США (прес-служба/Чарльз Руссель (Charles Roussel)

На відкритті виставки Зінаїда також звернулася до медіа та представників американського мистецького світу з закликом підтримати вимогу про звільнення режисера Олега Сенцова та інших українців, що є політичними в’язнями в Росії.

Фото: перша персональна виставка української художниці Зінаїди в США (прес-служба/Чарльз Руссель (Charles Roussel)

Відкриття виставки відвідали легендарна художниця-перформаністка Марина Абрамович, філантроп Річард Массі (Richard Massey), директор Robert Smithson Estate Еліс Голдберг (Elyse Goldberg), галерист Річард Тайтінгер (Richard Taittinger), куратор Japan Society Майкл Шаньон (Michael Chagnon), представниця Miscellium Art Institution і Residencies at Tulun Адріана Мартінес (Adriana Martinez) та інші. Згодом з нагоди відкриття виставки Марина Абрамович провела прийом у своїй міській резиденції за участі Зінаїди та представників нью-йоркського арт-світу.

У рамках проекту "4.5.0." Зінаїда також представить ARTREHUB – ініціативу з арт-реабілітації, що в Україні опікується ветеранами АТО, а в Нью-Йорку проведе серію занять для американських ветеранів, що воювали на Південному Сході.

ПРО РОБОТИ

Біла труна, 2017 (відео). Ця робота, що акцентує увагу на експедиціях Зінаїди, в яких вона досліджує первинну емоційну основу жіночого духу й культури, торкається меж буття й небуття, що трансформуються в піднесених, граничних сферах мистецтва й реальності. Відео документує похорони в Карпатському регіоні України. Вражена цим чітко визначеним ритуалом, що надає смерті офіційності, Зінаїда цілісно передає поховальний обряд, показуючи похоронну процесію як видовище, яке наголошує на виразному розмежуванні між місцем поховання, людським світом і безмежним небом, куди лине щойно перероджена душа. "Це особливий край, де духовна культура завжди була не містикою чи екзотикою, а основою буття", – пояснює Зінаїда свій вибір для зйомок цього куточка Західної України.

Mute, 2015. Це медитативне відео з шістнадцятьма піднесеними портретами реальних героїнь-волонтерок, які рятували життя протестувальників, що йшли під ворожі кулі під час історичних подій Революції Гідності, які відбувалися в Києві з листопада 2013 по лютий 2014 року. Кожна героїня, відображена в проекті, виражає той же спектр позачасових емоцій, символів й архетипів на фоні моменту збройної боротьби. На противагу шуму й хаосу війни навколо ці жінки дивляться на глядача, застиглі кожна у своїй емоції, крізь які проглядається мовчазний спротив. Концепція проекту виникла з глибокого дослідження та проникнення в емоційний світ кожної героїні. Художниця рефлексує на тему героїзму й приділяє значну увагу гідній пошани ролі жінок у конфлікті. Прем’єра проекту Mute у США відбулася у вигляді серії фотопортретів волонтерок у головному виставковому просторі арт-центру WhiteBox. Кожне фото супроводжує особиста історія.

Калина. Перформанс створений на основі фрагмента з відео Зінаїди "Трансформація", що було презентоване раніше: 2013 року – в рамках New York Pulse у Metropolitan Pavilion, Нью-Йорк, та 2017 року – під час 20-го щорічного Українського тижня моди. У тривалій роботі, що продовжується з 2013 року, Зінаїда висвітлює ряд українських культурних і соціальних ритуалів, які репрезентують використання сакральної символіки на позначення зародження життя й відходу з нього; безкінечну трансформацію матеріального світу й безсмертя душі. Перетворюючи червоні намистини з традиційного українського амулета-оберега в ріку крові, Зінаїда розглядає сприйняття часу, старіння й пам’яті у зв’язку з процесами символічного воскресіння й переродження.

ПРО ARTREHUB

ARTREHUB – це волонтерська ініціатива, спрямована на психологічну реабілітацію в рамках групових занять тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, насамперед у зв’язку з війною в Україні. В основі арт-терапевтичних практик в ARTREHUB – "Техніка червоної нитки", створена засновницею проекту Зінаїдою Кубар. Зінаїда переконана, що сьогодні митець повинен бути соціально орієнтованим. Події останніх років у Східній Україні посилили це переконання та спонукали її заснувати ARTREHUB як відповідь на нагальну потребу.

ПРО WHITEBOX

WhiteBox – це мистецький центр, який 20 років поспіль підтримує творчість, що сприяє розвитку. Платформа дає змогу художникам, які працюють у напрямку сучасного мистецтва, створювати й експонувати нові роботи. А ще це лабораторія для спецзамовлень, виставок, тематичних подій, круглих столів, мистецьких освітніх програм, яка стимулює мистецтво з осмисленим підходом і соціальною складовою, не обмежене ринком.

WhiteBox експонує роботи митців поза визначеними мистецькими течіями, створюючи ідеальне середовище для глибокої взаємодії як мистецтвознавців, так і широкої аудиторії з мистецькими практиками. Галерея досягає своєї мети, запрошуючи відомих митців та молодих талантів зі США й з-за кордону поділитися у виставковому просторі своїм баченням, перформансами, а також розвиваючи довготривалі програми з розвитку проектів і взаємодії з аудиторією для художників. Митці, які презентують роботи у WhiteBox, не схильні до простої категоризації.

ПРО ЗІНАЇДУ

Зінаїда Кубар народилася в Києві в 1975 році. Мистецтвом почала займатися ще в дитинстві. Вивчала мистецтво й архітектуру. Розпад Радянського Союзу 1991 року дав поштовх становленню незалежної України й глибоким економічним трансформаціям. Бурхливі події, які Зінаїда спостерігала й пережила безпосередньо, зокрема дві революції, задали напрямок її творчості. "Всі ті, хто втратив щось цінне внаслідок насилля, зміни суспільної думки, беззаконня чи хвороб, стали для мене викликом. Я переконана, що мистецтво – це мова, якою я відповідаю на цей виклик, сприяю змінам, які б полегшили біль". Маніфест художниці, детальна біографія та резюме робіт доступні на сайті www.zinaida.studio.

Зінаїда брала участь у І Міжнародній київській бієнале сучасного мистецтва (2012), Міжнародному форумі сучасного мистецтва Art Kyiv Contemporary (2010, 2012, 2013), Міждисциплінарному міжнародному фестивалі "ГОГОЛЬФЕСТ" (2013), паралельній програмі Венеційської бієнале (2015) і часто демонструвала свої роботи в Україні. Твори Зінаїди перебувають у приватних колекціях в Україні, Великій Британії, Іспанії, США та у відкритих експозиціях Fondacion Caja de Burgos (Іспанія) та Музею космонавтики імені С. Корольова в Житомирі.