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Шокуючі результати: журналісти розповіли, з чого роблять українську ковбасу

STYLERЇжа        27.03.2018 - 10:22
Фото: Ковбаса в магазині (demkristo - LiveJournal)
Фото: Ковбаса в магазині (demkristo - LiveJournal)

Хороша ковбаса повинна коштувати не менше 150 гривень за кілограм

Всі українці добре знають такий продукт як ковбаса. Любов до неї прищеплювали ще в СРСР. Тоді вона вважалася хорошим і дієтичним продуктом. Залишилося в ковбасі м'ясо, і потрібен цей продукт харчування в раціоні, з'ясували журналісти. Про це розповіли в сюжеті "Сегодня".

Відео: Українську ковбасу перевірили журналісти (YouTube/Сьогодні)

Результати експерименту відверто шокували. В одному з магазинів журналісти вибрали ковбасу з європейським назвою та українською ціною - 92 гривні за кілограм. Але справжня варена – згідно держстандарту – повинна бути з яловичини і свинини. А цей екземпляр зроблений з м'яса птиці. Експертизу провели в лабараторії. Основним ингридентом виявилася м'якоть птиці.

Далі журналісти побували на одному із заводів, що виробляють цей "диво-продукт". Але м'яса тут виявлено не було, одні свинячі шкури. Як виявилося, в ковбасу кладуть масу хімічних добавок, стали додавати більше води. Експерт запевняє, що хороший м'ясний продукт повинен коштувати не менше 150 гривень за кілограм.

Як раніше повідомлялося, у мережі розповіли, на скільки подорожчало великодній кошик в 2018 році.

Що ви досі не знали про їжу?(video.rbc.ua)

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Теги: колбаса
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