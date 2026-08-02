Важный церковный праздник и День Воздушных Сил: что отмечаем 2 августа и в какие приметы верили раньше

2 августа православные верующие чтят перенесение мощей святого первомученика Стефана. Также в Украине отмечают День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

РБК-Украина рассказывает, какой церковный праздник приходится на 2 августа, что сегодня не рекомендовали делать наши предки и существовавшие народные приметы.

Какой сегодня церковный праздник

2 августа Церковь чествует перенос мощей святого первомученика Стефана.

Святой Стефан был одним из семи диаконов, которых апостолы избрали для служения в первой христианской общине Иерусалима. Он прославился искренней верой, мудростью и смелыми проповедями, открыто защищая христианское учение.

Именно поэтому его обвинили в богохульстве и приговорили к смертной казни из-за избиения камнями. Стефан стал первым мучеником за христианскую веру, поэтому его называют Первомучеником.

По церковному преданию, место захоронения святого было найдено много лет спустя после его смерти благодаря видению, которое получил священник Лукиан. После обретения мощи перенесли для всеобщего почитания, а само событие стало важным для ранней Церкви и развития паломничества.

День Воздушных Сил ВСУ

Каждый год в первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В этот день чествуют военнослужащих, которые защищают украинское небо, отражают ракетные и дроновые атаки, обеспечивают противовоздушную оборону и выполняют боевые задания во время войны.

Праздник есть возможность поблагодарить украинских летчиков, зенитчиков, радиотехнических войск и всех военных, которые ежедневно стоят на защите воздушного пространства Украины.

Что нельзя делать 2 августа

По народным верованиям в этот день не советовали:

ссориться, злословить и оскорблять других,

жестоко обращаться с животными,

одалживать деньги или продукты,

злоупотреблять алкоголем,

оставлять на ночь грязную посуду или нестиранную одежду.

В то же время день считали удачным для наведения порядка в доме. Наши предки верили, что в этот день полезно искупаться в водоеме для укрепления здоровья.

Народные приметы 2 августа

листья на деревьях начали желтеть - осень будет ранней;

много утренней росы - вскоре дождет;

птицы летают низко - ждите осадков.

В народе также верили, что умывание родниковой водой к восходу солнца помогает сохранить здоровье, а святой Стефан считается покровителем домашних животных, особенно лошадей. Именно поэтому хозяева в этот день хорошо ухаживали за ними и старались не перегружать работу.

Кто празднует день ангела

2 августа именины отмечают: