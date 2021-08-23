21-річний вінничанин жорстоко зарізав собаку на очах у дітей: "вкусив схожий пес"
У Вінниці поліція затримала чоловіка, який з особливою жорстокістю вбив собаку. А зробив це доволі молодий хлопець на очах у дітей…
Про це розповіли у прес-службі Національної поліції Вінницької області.
Повідомляється, що інцидент трапився в першій половині дня 20 серпня. Саме тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зулінського 21-річний молодик зарізав пса та викинув тіло бідолашної тварини у сміттєвий контейнер.
"Злочин зловмисник вчинив на очах у неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.
Пояснюючи свій вчинок, зловмисник виправдовувався, що його "напередодні вкусив схожий пес".
Правоохоронці затримали живодера і запроторили його до ізолятора тимчасового тримання.
За жорстоке поводження з твариною йому "світить" до восьми років ув’язнення.
Тим часом обуренню користувачів соцмереж немає меж. Більшість вимагають покарати живодера, давши йому максимальний тюремний термін.
"Я думаю, у камері любителі тварин та собачок пояснять йому, що таке гуманізм та любов до живого. А якщо серйозно, то цей нелюд - це майбутній серійний убивця. Якщо його не ізолювати, то наступними жертвами будуть наші діти та близькі", - написав мешканець Вінниці Євген.
Нагадаємо, нещодавно під Житомиром діти в гонитві за лайками знущалися з собаки.