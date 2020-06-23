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Адвокат потерпілої про зґвалтування в Кагарлику: все було більш жорстоко і страшно

STYLERПодії    23.06.2020 - 20:28
Адвокат потерпілої про зґвалтування в Кагарлику: все було більш жорстоко і страшно
Зґвалтування в Кагарлику (колаж: РБК-Україна)

Адвокат потерпілої у справі про зґвалтування в Кагарлику прокоментувала нові подробиці інциденту

Адвокат постраждалої від дій поліцейських в Кагарлику дівчини Олена Сотник заявила, що, те, що відомо про зґвалтування в ЗМІ "це вершина айсберга", а насправді "все ще було більш жорстоко і страшно". Також вона розповіла про проблеми в поліцейській системі, які заважають розслідуванню та покаранню поліцейських.

На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, чому взялася за справу з трьома найбільш принциповими адвокатами, а також прокоментувала нові подробиці жахливого інциденту.

"Те, що ми знаємо про те, що сталося з Нелею зі ЗМІ - вершина айсберга, все було ще жорсткіше і страшніше... Перспективи у справі були вельми туманними. Не хочу коментувати дії колег, але перші тижні були найважливіші, потрібна була ініціатива представників потерпілої, на жаль з матеріалів справи її не видно. Те, яких зусиль нам коштувало вийти на сім'ю Нелі і запропонувати нашу допомогу, говорить про те, як система захищалася від "чужих" сценаріїв", - написала Олена Сотник.

Після того, як колишній адвокат постраждалої опублікував її особисті дані, вона вирішила стати на її захист.

"Останньою краплею став адвокат, який опублікував її персональні дані. З цього моменту я зрозуміла, що досить сидіти на дивані та розповідати які жахи відбуваються в країні: потрібно йти та допомагати шукати правосуддя і покарання!", - пояснила адвокат.

На думку адвоката потерпілої у зґвалтуванні в Кагарлику, ця справа стане "історією правосуддя і невідворотності покарання, суворого, якщо суспільство не дасть злити цю справу", додавши, що з потерпілою буде працювати один з кращих психологів країни.

Нагадаємо, що раніше прокуратура змінила підозри двом поліцейським, підозрюваним у зґвалтуванні жінки в Кагарлику.

Зазначимо, що суд залишив підозрюваних під вартою до 22 липня.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України изнасилованиеадвокат
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