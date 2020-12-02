У Дніпрі чоловік скоїв самогубство в лікарні, залишивши перед цим записку

У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна лікарні (колаж: РБК-Україна)

А Дніпрі пацієнт лікарні імені Мечникова, що знаходиться на Соборній площі, скоїв самогубство.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

44-річний чоловік лежав у ЛОР-відділенні, де лікувався від несмертельної хвороби - йому поставили діагноз гострий гнійний риносинусит.

Пацієнт вистрибнув з вікна, попередньо залишивши записку. У ній він написав "Вибачте за все".

Тіло загиблого знайшли очевидці у внутрішньому дворі медустанови. Пацієнт загинув на місці події. Слідству тепер належить з'ясувати всі обставини.

Відзначимо, що останнім часом почастішали випадки самогубства в лікарнях пацієнтів з коронавірусом. Останній випадок стався у Харкові буквально в кінці листопада з 52-річною жінкою, яка перенесла раніше хворобу.

За кілька днів до цього суїцид скоїла жінка, яка лікувалася від коронавірусу в Київській міській клінічній лікарні №12. Ще раніше подібний випадок мав місце в одній з лікарень Глухівського району Сумської області. Ще один випадок стався у Запоріжжі.

До цього в Києві відбулися дві серії самогубств протягом невеликого відрізка часу: в Олександрівській лікарні, Клінічній міській лікарні №8, а також лікарні №4, що знаходиться на вулиці Солом'янській, 17.