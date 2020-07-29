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У Дніпрі перехожі прив'язали скотчем до стовпа збоченця, який чіплявся до дітей (фото)

Дніпро, Середа 29 липня 2020 16:03
У Дніпрі перехожі прив'язали скотчем до стовпа збоченця, який чіплявся до дітей (фото)
У Дніпрі затримали збоченця (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі люди вчинили громадянське затримання та передали неадеквата в поліцію

У Дніпрі місцеві жителі затримали збоченця, який здійснював розпусні дії та чіплявся до дівчат. Неадеквата прив'язали до стовпа скотчем, щоб він не втік до приїзду поліції.

Інцидент стався на вулиці Великій Дієвській, передає "Інформатор".

Як з'ясувалося, перехожий помітив двох переляканих неповнолітніх дівчаток, які розповіли, що кілька хвилин тому підходив невідомий чоловік, оголив статевий орган і почав мастурбувати. Діти повідомили, де його бачили востаннє.

Незабаром зловмисника знайшли, і люди вчинили громадянське затримання, позаяк чоловік всіляко опирався і заперечував свою причетність до події.

Пізніше стало відомо, що перед інцидентом 27 липня затриманий оголився і здійснював дії сексуального характеру перед десятирічними дітьми, коли ті з батьками йшли до озера. Неадеквата прогнали, після чого він став приставати до 13-річної дівчинки, яка розповіла про все перехожому.

Поліція доставила 29-річного чоловіка до райвідділу. Всі обставини події з'ясовуються. Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, раніше зловмисник вже був помічений за подібними діями щодо неповнолітніх.

У Дніпрі перехожі прив'язали скотчем до стовпа збоченця, який чіплявся до дітей (фото)У Дніпрі перехожі прив'язали скотчем до стовпа збоченця, який чіплявся до дітей (фото)

У Дніпрі затримали збоченця (фото: dp.informator.ua)

Як повідомлялося, нещодавно киянин чіплявся до дитини в громадському туалеті, поки мама чекала на вулиці.

Нагадаємо також, що перед цим у Львові затримали злочинця, який знущався з двох хлопчиків.

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