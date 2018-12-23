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У Дніпрі в своїй квартирі живцем згорів пенсіонер: подробиці інциденту

STYLERПодії    23.12.2018 - 13:02
У Дніпрі в своїй квартирі живцем згорів пенсіонер: подробиці інциденту
Фото: (facebook.com/gorodz.info)

Причина загоряння не встановлена

У неділю, 23 грудня рано вранці в одній з квартир багатоповерхового житлового будинку на вул. Данила Нечая сталася пожежа, яка забрала життя пенсіонера. 68-річний житель квартири згорів живцем у власному будинку. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Близько 5:30 ранку місцеві жителі побачили, що з вікна квартири на четвертому поверсі йде сильний дим. За вказаною адресою миттєво виїхали бригади 5-ї та 19-ї пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС. Після прибуття на місце інциденту рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі. Для проведення операції було задіяно 13 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС.

У Дніпрі в своїй квартирі живцем згорів пенсіонер: подробиці інциденту

Фото: (dp.informator.ua)

Пожежу було локалізовано і усунуто близько 6:11 ранку. Коли рятувальники зайшли в квартиру, то побачили, що на ліжку в одній з кімнат лежить обгоріле тіло чоловіка. Причина пожежі поки невідома, правоохоронці збирають інформацію і з'ясовують всі деталі події. Вогонь пошкодив домашні речі на площі 5 м2.

Раніше ми повідомляли про те, що стала відома причина вибуху на різдвяному ярмарку у Львові.

Нагадаємо, що у мережі запропонували покарати винуватців пожежі на ярмарку у Львові.

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