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У Дніпрі ВАЗ влетів у стовп - є постраждалі

STYLERПодії    25.11.2018 - 17:29
У Дніпрі ВАЗ влетів у стовп - є постраждалі
Фото:ДТП в Дніпрі (

В результаті інциденту постраждало три людини. Всі вони перебували в кабіні авто

У Дніпрі відбулося дорожня пригода. У неділю, 25 листопада, близько 6:35 заводський ВАЗ врізався в стовп. Зіткнення сталося на Набережній, в результаті нього постраждали три людини. Про це повідомляє "Інформатор".

За словами поліцейських патрульних, ВАЗ їхав з Червоного Каменю в напрямку центру міста. ДТП сталося недалеко від повороту на вулицю Павлова, чоловік, який керував автово, не впорався з керуванням та в'їхав в опору. Кабіну ВАЗа "зім'яло" об стовп, але якимось дивом ніхто не загинув.

До місця аварії одразу викликали "швидку" та співробітників Служби порятунку. В ДТП постраждало всього троє людей: водій і дві 15-річні дівчинки, які перебували в салоні автомобіля. За попередніми даними, всі постраждалі "відбулися" множинними переломами.

Варто відзначити, що всі учасники інциденту після прибуття медиків перебували у свідомості. Водія і одну з дівчаток з ВАЗа витягували рятувальники за допомогою спецтехніки. Дівчаток-підлітків каретою швидкої допомоги доставили для госпіталізації в лікарню на Космічну. 32-річного водія авто відвезли в 16 лікарню.

У Дніпрі ВАЗ влетів у стовп - є постраждалі

Фото з місця ДТП (dp.informator.ua)

Повідомляється, що рух на місці події не утруднене. Всі деталі аварії буде з'ясовувати слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що у Харкові водій скоїв наїзд на жінку-пішохода.

До цього ми писали, що у справі про жахливу ДТП у Харкові стався несподіваний поворот.

Вiдео: (video.rbc.ua)

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