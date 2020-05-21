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Під Дніпром обвалився міст із фурою: з'явилося відео моменту НП

STYLERПодії    21.05.2020 - 19:31
Під Дніпром обвалився міст із фурою: з'явилося відео моменту НП
Під Дніпром обвалився міст (колаж: РБК-Україна)

Обвалення мосту з вантажівкою біля Нікополя зняли на відео

Під Дніпром обвалився міст в той момент, коли по ньому проїжджала фура - в результаті інциденту 20 травня обійшлося без жертв, а в поліції відкрили три кримінальні провадження. Сьогодні в мережі з'явилося відео самого обвалення і як сталася НП у Нікопольському районі біля села Олексіївка.

Кадри опубліковані на YouTube-каналі "Дніпро Оперативний LIVE".

Олексіївський міст не витримав ваги вантажного автомобіля "Iveco" і зруйнувався під колесами транспорту. Фура наполовину опинилася у воді, "зачепившись" за край конструкції передніми колесами.

Як пізніше запевнили в Дніпропетровської ОДА з посиланням на "Укравтодор", причиною обвалу однієї із секцій моста стало те, що фура була перевантажена в кілька разів.

Переправа через затоку Каховського водосховища заввишки 5 метрів і довжиною 120 метрів є частиною траси Кропивницький-Запоріжжя. Конструкція споруди складається з 7 залізобетонних опор і 6 металевих секцій. Довжина однієї секції - 20 м.

Відео: Під Дніпром обвалився Олексіївський міст, по якому проїжджала фура

Місцеві ЗМІ пишуть, що міст не ремонтували 65 років, однак буквально тиждень тому почали проводити такі роботи.

Сам інцидент стався близько 10 ранку 20 травня - приблизно в цей час у Києві президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповідав про успіхи в будівництві мостів і доріг та обіцяв побудувати всі об'єкти за час своєї каденції.

Під Дніпром обвалився міст із фурою: з'явилося відео моменту НП

Під Дніпром звалився міст (фото: ДСНС)

Раніше повідомлялося, що за фактом НП із мостом поліція відкрила три кримінальні провадження: по службовій недбалості; порушенню правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд; і порушенню чинних на транспорті правил.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України мостобвалення
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