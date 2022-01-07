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Під Дніпром загинув 4-річний хлопчик, який вдома обпікся окропом

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Дніпропетровська область, П'ятниця 07 січня 2022 17:44
Під Дніпром загинув 4-річний хлопчик, який вдома обпікся окропом Колаж РБК-Україна: під Дніпром дитина померла через каструлю з окропом
Автор: Володимир Костирін

Під Дніпром 4-річний хлопчик випадково спіткнувся об каструлю з окропом і сильно обпік ноги. В результаті від отриманих травм дитина померла вдома.

Про це 7 січня передає видання "Інформатор".

За інформацією журналістів з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах і прес-службу ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, трагедія сталася в селі Зоря Васильківського району.

Попередньо відомо, що ще 5 січня малюк з необережності спіткнувся об 6-літрову миску з окропом і отримав серйозні опіки ніг.

Вже наступного дня, 6 січня, хлопчик помер вдома.

Відомості про страшну подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "нещасний випадок".

На даний час правоохоронці встановлюють всі деталі та обставини НП.

Чому хлопчикові не надали медичну допомогу, як реагували батьки дитини на випадок, чи викликали вони "швидку" і чому потерпілий малюк залишався вдома після отримання сильних опіків - нині невідомо.

У прес-службі поліції Дніпропетровської області про даний факт повідомлень на момент виходу публікації немає.

Раніше повідомлялося, що під Миколаєвом 2-річна дівчинка вилила на себе окріп, а мати вирішила не лікувати дитину, і просто ігнорувала надання медичної допомоги.

Також ми писали про те, що перед цим під Одесою однорічний хлопчик перекинув на себе окріп - тоді мати просто змастила опіки маслом, і малюк потрапив в реанімацію.

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