"Фекалії по кутах": у Запоріжжі діти жили в жахливих умовах

Колаж РБК-Україна

По квартирі були розкидані речі і бігали таргани

У місті Запоріжжі виявили двох маленьких дітей, які жили в жахливих умовах. Про це повідомляє видання Gazeta.zp.ua.

Мешканці будинку №40 по вулиці Патріотичній в місті Запоріжжі звернули увагу на дивну родину, в якій виховувалося двоє маленьких дітей. Діти часто залишалися одні в квартирі з якої був чутний неприємний запах.

Сусіди не витримали і викликали патрульну поліцію. Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили двох роздягнених і голодних малят, двох та шести років. Матері вдома не було і з'ясувалося, що вона часто залишала їх одних і йшла у своїх справах.

В самому житлі була моторошна антисанітарія – скрізь була грязюка, речі були розкидані, по кутах валялися фекалії, а по кімнатах бігали таргани. Крім того, у приміщенні був страшний запах.

Дітей оглянули медики і направили їх в першу міську лікарню для надання медичної допомоги. Горе-матері про це повідомили по телефону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві безробітна жінка виховувала дітей у повній антисанітарії.

А також розповідали про те, що Бердичеві мати залишила дітей самих на кілька діб без їжі і в неопалюваному приміщенні.

Діти розповіли, що так замерзли, що засовували за пазуху маленьких новонароджених кошенят, яких народила їх кішка. Кошенята задихнулися в дитячих обіймах, але тільки завдяки їм малюки змогли витримати холод.

Відео: РБК-Україна