ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Фекалії по кутах": у Запоріжжі діти жили в жахливих умовах

STYLERПодії    23.11.2018 - 14:03
"Фекалії по кутах": у Запоріжжі діти жили в жахливих умовах
Колаж РБК-Україна

По квартирі були розкидані речі і бігали таргани

У місті Запоріжжі виявили двох маленьких дітей, які жили в жахливих умовах. Про це повідомляє видання Gazeta.zp.ua.

Мешканці будинку №40 по вулиці Патріотичній в місті Запоріжжі звернули увагу на дивну родину, в якій виховувалося двоє маленьких дітей. Діти часто залишалися одні в квартирі з якої був чутний неприємний запах.

Сусіди не витримали і викликали патрульну поліцію. Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили двох роздягнених і голодних малят, двох та шести років. Матері вдома не було і з'ясувалося, що вона часто залишала їх одних і йшла у своїх справах.

В самому житлі була моторошна антисанітарія – скрізь була грязюка, речі були розкидані, по кутах валялися фекалії, а по кімнатах бігали таргани. Крім того, у приміщенні був страшний запах.

Дітей оглянули медики і направили їх в першу міську лікарню для надання медичної допомоги. Горе-матері про це повідомили по телефону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві безробітна жінка виховувала дітей у повній антисанітарії.

А також розповідали про те, що Бердичеві мати залишила дітей самих на кілька діб без їжі і в неопалюваному приміщенні.

Діти розповіли, що так замерзли, що засовували за пазуху маленьких новонароджених кошенят, яких народила їх кішка. Кошенята задихнулися в дитячих обіймах, але тільки завдяки їм малюки змогли витримати холод.

Відео: РБК-Україна

Новини України детиантисанитариягоре-мать
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся