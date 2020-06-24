ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині польські далекобійники жорстоко побили українців: деталі інциденту

STYLERПодії    24.06.2020 - 21:29
У Німеччині польські далекобійники жорстоко побили українців: деталі інциденту
У Німеччині побили українців (ілюстративне фото: freepik.com)

Біля Мюнхена на українських водіїв напали п'яні польські далекобійники

У Німеччині стався напад на двох українців, в результаті чого 47-и та 60-річні чоловіки отримали забої, струс мозку та садна, а один з потерпілих був госпіталізований. Зловмисниками виявилися польські далекобійники.

Причиною інциденту на автостоянці Фюрхольцен Ост недалеко від Мюнхена стало те, що українські водії вантажівок відмовилися випити горілку на вимогу поляків. Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Зазначається, що далекобійники з України мирно розмовляли на лавці в зоні відпочинку Fürholzen Ost близько 23:00 вечора в суботу. До них приєднався вже п'яний 40-річний водій вантажівки з Польщі та запросив їх випити. На відмову чоловік розлютився і, за словами дорожньої поліції, побив своїх колег у ході суперечки ломом.

Під час конфлікту українці сіли в одну зі своїх вантажівок, щоб уникнути постійної провокації 40-річного неадеквата, але той не вгамовувався, і разом з іншим польським далекобійником продовжував нападки.

П'яний поляк ударив одного з двох українців залізним прутом довжиною близько 50 сантиметрів по стегну. Потім постраждалого витягли з кабіни, повалили на асфальт і били ногами, душили рушником.

На місце події прибули кілька екіпажів правоохоронців, нападників затримали.

Як передає Pfaffenhofen-today.de, поліція не виключала спроби вбивства через серйозності побоїв та нападу на українських водіїв.

На вимогу прокурора відповідальний суддя розпорядився заарештувати двох польських далекобійників.

Раніше ми писали про те, що кілька місяців тому в аеропорту Лісабона імміграційні офіцери вбили українця, після чого намагалися приховати злочин.

Нагадаємо, що днями під Києвом в магазині чоловіка побили палкою ковбаси за те, що не надів маску.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України полицияГерманияпобиттяукраинцы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся