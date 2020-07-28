Знущався і не пускав додому: в Італії українка вбила роботодавця і сховала на балконі

В Італії українка вбила роботодавця, який роками мучив її (колаж: РБК-Україна)

В Італії жінка з Черкас розправилася з чоловіком, за яким доглядала протягом десяти років

В Італії українка вбила свого роботодавця, за яким доглядала протягом останніх десяти років. Цей випадок дуже голосно прогримів на всю країну, показавши несправедливість, а часто знущання, які доводиться терпіти заробітчанам.

Смерть італійця і його відносини з доглядальницею-українкою, яка також була його співмешканкою, стала відома завдяки програмі на "5 Каналі" італійського телебачення, пише "Українська газета.ІТ".

Жінку звуть Олена Лері, їй на момент злочину було 65 років, а роботодавцю Ліберто Фоті - 75. Відомо, що за роботу доглядальниці заробітчанам платять близько 1000 євро на місяць (32,5 тисячі гривень за нинішнім курсом). Але така робота часто дається важко не лише фізично, але і психологічно.

Страшна трагедія розігралася ще восени 2019-го на вулиці Дель Вельтро у місті Трієст на півночі Італії (неподалік від Венеції). Тіло чоловіка знайшли на балконі 2 листопада. Воно лежало там загорнуте у два великих пакети для сміття і ковдру протягом 20 днів.

Підозри відразу впали на його доглядальницю Олену, але її й слід прохолов. Жінка встигла повернутися в рідні Черкаси. Слідчі з Італії вийшли на неї, і українка зізналася у скоєному.

Олена розповіла, що сварки були в їхньому домі дуже часто. За Ліберто вона почала наглядати близько 10 років тому, і з часом стосунки стали близькими.

Олена Лорі і Ліберто Фоті (колаж: radiotrek.rv.ua)

Але незадовго до трагічної розв'язки Олені поставили смертельний діагноз. Жінка захотіла повернутися в Черкаси, щоб провести залишок днів з дочкою. Фоті був категорично проти, але українка все ж зібрала валізу.

У трагічну ніч з 12 жовтня 2019 року, приблизно о 5 годині ранку, сварка зав'язалася знову. Італієць забороняв доглядальниці залишати його, погрожуючи ножем. У сутичці жінка вдарила його по голові пляшкою і задушила капроновими колготками. Аби приховати тіло, вона загорнувши його в целофанові пакети для сміття і ковдру, і перетягнула на балкон.

В цей же день, близько 14:00, Олена вилетіла з аеропорту Венеції прямим рейсом до Києва, а звідти вже доїхала до Черкас.

У програмі на італійському телебаченні, присвяченій цьому випадку, обговорювалися стосунки Олени і Ліберто.

Один з їхніх знайомих розповів, що українка в цій дивній родині була жертвою. Пара жила ізольовано від усіх, як від родичів чоловіка, так і від сусідів.

"Фоті був дуже поганою людиною. Олена була його жертвою. Він бив свою партнерку і примушував до статевих стосунків утрьох. Він був розпущеним, - розповів свідок. - Ліберо був розпусним і брехливим. Він страждав на діабет, а коли рівень цукру в крові падав, мав невмотивовані, холеричні реакції".

Олена померла 5 травня 2020 року.

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